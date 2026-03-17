Utorok 17. marec 2026
Pri samovražedných útokoch v meste Maiduguri zahynulo 23 ľudí

Snímka z miesta činu. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Abuja/Maiduguri 17. marca (TASR) - Najmenej 23 ľudí v pondelok večer zahynulo v meste Maiduguri na severovýchode Nigérie po tom, čo tam samovražední útočníci odpálili výbušniny na viacerých miestach. S odvolaním na miestnu políciu o tom informovali agentúry AP a AFP. Ide o najsmrteľnejší útok v nepokojnom regióne v uplynulom období, informuje TASR.

„Bohužiaľ, celkovo 23 ľudí prišlo o život, zatiaľ čo 108 ďalších utrpelo zranenia rôzneho druhu,“ uviedol vo vyhlásení hovorca polície v štáte Borno Nahum Kenneth Daso.

Miestni obyvatelia a záchranné služby predtým informovali, že v Maiduguri ako hlavnom meste štátu Borno došlo k trom výbuchom na frekventovaných miestach vrátane veľkého trhoviska a pri vchode do fakultnej nemocnice Univerzity v Maiduguri.

Guvernér štátu Borno Babagana Zulum označil bombové útoky za „barbarské“ a uviedol, že „nedávny nárast útokov súvisí s intenzívnymi vojenskými operáciami v lesoch Sambisa“, ktoré sú baštou miestnych džihádistov z organizácie Boko Haram. Situácia v meste Maiduguri však bola v porovnaní so zvyškom regiónu v uplynulých rokoch pomerne pokojná.
