Podľa odhadov vedie vo voľbách v Bulharsku bývalá vládna strana GERB

Na archívnej snímke muž kráča okolo predvolebného plagátu súčasného bulharského prezidenta Rumena Radeva v Sofii v stredu 10. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Sofia 14. novembra (TASR) - Prvé odhady výsledkov parlamentných volieb v Bulharsku naznačujú, že súboj o prvenstvo zvedú protikorupčná strana Pokračujeme v zmene (PP), vedená ekonómom Kirilom Petkovom, a bývalá vládnuca strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB).Ako informovala agentúra AFP, podľa tzv. exit polls zverejnených bezprostredne po zavretí volebných miestností stranu PP volilo 23 percent voličov, zatiaľ čo GERB trojnásobného premiéra Bojka Borisova má predbežne podporu zhruba 25 percent hlasujúcich.Nedeľné voľby boli v poradí už tretie v tomto roku, keďže ani jedna politická strana nebola zatiaľ schopná zostaviť vládu.Bulhari hlasovali o novom parlamente už v apríli a júli, výsledkom oboch volieb však bola patová situácia v zákonodarnom zbore. Žiadna politická formácia nedokázala vytvoriť vládny kabinet, ktorý by nastúpil po takmer desaťročnom vládnutí bývalého konzervatívneho premiéra Bojka Borisova.Ústredná volebná komisia v nedeľu podvečer informovala, že do 16.00 h SEČ využilo svoje právo voliť takmer 26 percent registrovaných voličov. Účasť tak bola nižšia ako v prechádzajúcich voľbách.Predpovedaná nízka volebná účasť bude podľa politických pozorovateľov hrať do kariet niekdajšej vládnucej strane GERB, ktorá aj napriek relatívnej strate popularity má ešte veľa svojich skalných priaznivcov.V nedeľu sa v Bulharsku konali aj prezidentské voľby: o znovuzvolenie v nich na ďalšie päťročné funkčné obdobie sa uchádzal aj súčasný prezident Rumen Radev, ktorý je jedným z najobľúbenejších bulharských politikov.O post hlavy štátu bojovalo 23 kandidátov. Radev, zástanca minuloročných protikorupčných protestov, vo voľbách získal 49,48 percenta hlasov, takže v súlade s volebným zákonom sa musí konať druhé kolo prezidentských volieb, a to 21. novembra.Radevovým súperom bude univerzitný profesor Anastas Gerdžikov, ktorého v nedeľu volilo 23,03 percenta voličov.