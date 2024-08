Pri sčítaní obyvateľstva v Austrálii sa spýtajú na sexuálnu orientáciu

Canberra 30. augusta (TASR) - Austrálske úrady sa pri sčítaní obyvateľstva v roku 2026 občanov prvýkrát spýtajú aj na ich sexuálnu orientáciu. V piatok to uviedol austrálsky premiér Anthony Albanese. Ide o zmenu doterajšieho postoja. K pridaniu tejto otázky vláda pristúpila až po protestoch LGBT+ komunity a niektorých predstaviteľov z jej vlastných radov. TASR informuje podľa správy agentúry AFP, televízie ABC a austrálskeho štatistického úradu.



Presné znenie otázky v súčasnosti nie je známe. Vláda uviedla, že štatistický úrad už otázku vypracoval a v najbližšom období bude jej použitie testovať.



Vláda v Canberre so zahrnutím otázky súhlasila iba deň po vyhlásení, že táto otázka nebude súčasťou sčítania, aby sa predišlo rozdeľujúcej diskusii. Rozhodnutie o jej zahrnutí premiér v piatok označil za "rozumný postoj".



Pôvodné rozhodnutie nezahrnúť otázku sa stretlo s ostrým nesúhlasom niektorých členov vládnej Labouristickej strany vrátane štátnej tajomníčky na ministerstve zdravotníctva Ged Kearneyovej. Pridalo s k nej aj šesť labouristických poslancov, ktorí vládu vyzvali na zahrnutie otázky do sčítania.



V Austrálii je sčítanie obyvateľov povinné. Občania, ktorí sa na ňom nezúčastnia, musia zaplatiť pokutu. Albanese však ozrejmil, že otázka o sexuálnej orientácii bude dobrovoľná.



Austrálska ľudskoprávna skupina Equality Australia pridanie otázky privítala, avšak uviedla, že sčítanie stále nemyslí na transrodové a rodovo odlišné osoby. "Vítame zaradenie otázky o sexuálnej orientácii, avšak sčítanie by malo zahŕňať nás všetkých, nie iba niektorých," uviedla riaditeľka organizácie Anna Brownová. "Federálna vláda by si nemala vyberať, kto si zaslúži byť započítaný," dodala.



O plánoch zahrnúť otázku o rodovej identite sa Albanese nezmienil, povedal len, že v sčítaní ľudu nedôjde k "rozsiahlym zmenám," uvádza AFP.



Sčítanie obyvateľstva sa v Austrálii koná každých päť rokov. Na federálnej úrovni sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1911. Otázky o sexuálnej orientácii sa v minulosti vyskytli aj v sčítaniach v Británii, Kanade a na Novom Zélande.