< sekcia Zahraničie
Pri sérii strelieb v Izraeli zahynul človek, štyria utrpeli zranenia
Izraelská armáda uviedla, že po správach o viacerých streleckých incidentoch vyslala do oblastí svoje jednotky.
Autor TASR,aktualizované
Tel Aviv 7. júna (TASR) - Pri viacerých streleckých útokoch v Izraeli zahynula v nedeľu jedna osoba a ďalšie štyri utrpeli zranenia. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom, MDA) uviedla, že pri obci Cur Natan, niekoľko kilometrov od Západného brehu Jordánu, našla približne 30-ročného muža so strelnými ranami, ktorý nejavil žiadne známky života. Z rovnakého miesta záchranári previezli do neďalekej nemocnice ďalšieho muža v kritickom stave.
MDA ďalej uviedla, že po ďalšej streľbe na čerpacej stanici neďaleko mesta Kochav Jair poskytla lekársku pomoc dvom mužom vo veku približne 50 a 30 rokov. Tiež ošetrila približne 30-ročného muža v komunite Cur Jicchak, ktorý utrpel zranenie ruky.
Všetky tri miesta sa nachádzajú v tesnej geografickej blízkosti.
Izraelská armáda uviedla, že po správach o viacerých streleckých incidentoch vyslala do oblastí svoje jednotky.
Polícia medzičasom informovala, že na základe správy o streľbe pri vchode do Kochav Jair bezpečnostné zložky začali pátraciu akciu. Následne lokalizovali vozidlo podozrivé z účasti na útoku a „zneškodnili teroristu“, ktorého považujú za páchateľa.
Izraelská armáda následne pre AFP uviedla, že naďalej pátra po druhom podozrivom.
Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir na platforme X napísal, že „ak sa teroristu podarí chytiť živého, bude popravený“.
Odvolal sa pritom na nedávno schválený izraelský zákon, ktorý umožňuje udelenie trestu smrti Palestínčanom odsúdeným za teroristické činy v súvislosti so smrtiacimi protiizraelskými útokmi.
„Židovská krv nie je lacná. Kto zavraždí Žida, skončí na šibenici,“ varoval Ben Gvir.
Izraelská záchranná služba Červený Dávidov štít (Magen David Adom, MDA) uviedla, že pri obci Cur Natan, niekoľko kilometrov od Západného brehu Jordánu, našla približne 30-ročného muža so strelnými ranami, ktorý nejavil žiadne známky života. Z rovnakého miesta záchranári previezli do neďalekej nemocnice ďalšieho muža v kritickom stave.
MDA ďalej uviedla, že po ďalšej streľbe na čerpacej stanici neďaleko mesta Kochav Jair poskytla lekársku pomoc dvom mužom vo veku približne 50 a 30 rokov. Tiež ošetrila približne 30-ročného muža v komunite Cur Jicchak, ktorý utrpel zranenie ruky.
Všetky tri miesta sa nachádzajú v tesnej geografickej blízkosti.
Izraelská armáda uviedla, že po správach o viacerých streleckých incidentoch vyslala do oblastí svoje jednotky.
Polícia medzičasom informovala, že na základe správy o streľbe pri vchode do Kochav Jair bezpečnostné zložky začali pátraciu akciu. Následne lokalizovali vozidlo podozrivé z účasti na útoku a „zneškodnili teroristu“, ktorého považujú za páchateľa.
Izraelská armáda následne pre AFP uviedla, že naďalej pátra po druhom podozrivom.
Izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir na platforme X napísal, že „ak sa teroristu podarí chytiť živého, bude popravený“.
Odvolal sa pritom na nedávno schválený izraelský zákon, ktorý umožňuje udelenie trestu smrti Palestínčanom odsúdeným za teroristické činy v súvislosti so smrtiacimi protiizraelskými útokmi.
„Židovská krv nie je lacná. Kto zavraždí Žida, skončí na šibenici,“ varoval Ben Gvir.