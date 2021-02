Pri sérii útokov zomrelo v Afganistane osem ľudí

Kábul 9. februára (TASR) - Štyroch vládnych zamestnancov a štyroch policajtov zastrelili neznámi útočníci v utorok pri sérii útokov v Afganistane. K zodpovednosti sa nikto neprihlásil, uviedli úrady, na ktoré sa odvolávajú agentúry AP a DPA.



V afganskej metropole Kábul zabili podľa tamojšej polície štyroch zamestnancov ministerstva pre obnovu a rozvoj vidieka. V čase incidentu boli na ceste do nestabilnej provincie Vardak v strednom Afganistane. V tejto chvíli prebieha vyšetrovanie spoločného bezpečnostného tímu, ďalšie podrobnosti nie sú k dispozícii, uviedol policajný hovorca.



Úrady v utorok ráno informovali, že pri výbuchu magnetickej bomby utrpel pri inom incidente v Kábule zranenia ďalší štátny zamestnanec.



V posledných mesiacoch narástol v Kábule počet útokov magnetickými bombami. Ich cieľom sú vládni zamestnanci, aktivisti a novinári. Uvádza sa to v štvrťročnej správe osobitného hlavného inšpektora USA pre obnovu Afganistanu (SIGAR).



Celonárodný nárast počtu bombových útokov, cieleného zabíjania a násilia prichádza v čase prebiehajúcich mierových rozhovorov v Katare medzi Talibanom a afganskou vládou. Mesiace trvajúce rozhovory však momentálne viaznu.



V provincii Herát na západe krajiny zahynuli v utorok aj štyria policajti a piati boli zranení, keď ich vozidlo zasiahla bomba umiestnená pri ceste.



Skupina Islamský štát v poslednom období zvýšila svoju aktivitu v Kábule. Naposledy sa prihlásila k zodpovednosti za bombový útok zameraný na menšinových sikhov v sobotu. Pri výbuchu, ktorý zasiahol obchod v centre mesta, boli zabití dvaja členovia sikhskej komunity.



S narastajúcimi hrozbami zo strany IS sa kedysi prosperujúca afganská komunita sikhov a hinduistov zmenšila z 250.000 na necelých 700 členov. Vlani v marci osamelý ozbrojenec IS zaútočil v chráme náboženskej menšiny sikhov v centre Kábulu, kde zabil 25 veriacich a ôsmich zranil.