Pri silnom zemetrasení na Haiti zahynulo najmenej 304 ľudí

Port-au-Prince 15. augusta (TASR) - Najmenej 304 obetí na životoch si vyžiadalo silné zemetrasenie, ktoré v sobotu zasiahlo karibskú ostrovnú krajinu Haiti. Po otrasoch s magnitúdou 7,2 hlásia tiež 1800 zranených a zničenie stoviek domov, informovala agentúra AP.



K zemetraseniu došlo v juhozápadnej časti najchudobnejšej krajiny západnej hemisféry, asi 125 kilometrov západne od husto obývanej metropoly Port-au-Prince. Obyvatelia pri otrasoch ráno miestneho času vybiehali do ulíc, aby sa dostali do bezpečia, a následne pomáhali zachraňovať ľudí spod trosiek domov či hotelov.



Otrasy zeme takmer zrovnali so zemou niektoré mestá a vyvolali tiež zosuvy pôdy, ktoré sťažujú záchranné práce. Do sobotňajšieho večera na ostrove zaznamenali šesť dotrasov s magnitúdou nad 5,0 a deväť nad 4,0.



Nové silné zemetrasenie je ďalšou pohromou pre Haiti, kde pri ničivých otrasoch v roku 2010 zahynulo podľa odhadov vyše 200.000 ľudí. Krajinu aktuálne okrem prehlbujúcej sa chudoby sužuje pandémia koronavírusu, keď dostala prvú dodávku darovaných vakcín len minulý mesiac, a politická kríza po nedávnom zavraždení prezidenta Jovenela Moisa.



Haitský premiér Ariel Henry oznámil, že vláda sa rýchlo snaží dostať pomoc do oblastí, kde sú zdevastované mestá a nemocnice preťažené prichádzajúcimi pacientmi. V celej krajine tiež vyhlásil na mesiac núdzový stav a uviedol, že po zistení rozsahu škôd požiada o zahraničnú pomoc. Tú už prisľúbili USA, Argentína či Čile.



Mimoriadne postihnuté je mesto Les Cayes na juhozápadnom pobreží Haiti. Civilná obrana oznámila, že čiastočný prieskum ukázal v krajine celkovo najmenej 860 zničených a vyše 700 poškodených domov. Škody hlásia tiež na nemocniciach, školách, úradoch i kostoloch.



Táto situácia by sa mohla zhoršiť začiatkom budúceho týždňa, keďže podľa predpovedí by mala Haiti v pondelok večer alebo v utorok ráno zasiahnuť tropická búrka Grace.