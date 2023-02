Pri silnom zemetrasení zahynulo v Turecku a Sýrii najmenej 100 ľudí

Ľudia sa snažia pátrať po zasypaných po zemetrasení v Diyarbakire v Turecku v pondelok 6. februára 2023. Foto: TASR - AP

Ankara 6. februára (TASR) – Najmenej 100 ľudí prišlo o život v noci na pondelok pri silnom zemetrasení, ktoré nastalo na juhovýchode Turecka neďaleko hranice so Sýriou. Otrasy s magnitúdou 7,8 zničili mnohé budovy na oboch stranách hranice a vystrašení obyvatelia vybiehali do zasnežených ulíc počas studenej zimnej noci. Očakáva sa, že počet obetí sa ešte zvýši, informuje TASR na základe správy agentúry AP.Zemetrasenie pocítili o 4.17 h miestneho času (2.17 h SEČ) aj v širokom okolitom regióne, od tureckej metropoly Ankara cez Cyprus po Libanon, pásmo Gazy a až vyše 900 kilometrov vzdialenú Káhiru.Epicentrum sa nachádzalo severne od tureckého mesta Gaziantep. V neďalekej provincii Malatya sa zrútilo najmenej 130 budov.Na sýrskej strane hranice hlásili "katastrofálnu" situáciu v opozíciou kontrolovaných oblastiach, kde žijú štyri milióny Sýrčanov, ktoré vyhnala z domovov dlhá občianska vojna. Podľa jedného z tamojších lekárov sa obávajú, že obetí budú stovky.Na tureckej strane hranice sa nachádza niekoľko veľkých miest a našli tam útočisko milióny sýrskych utečencov.Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan na Twitteri uviedol, že do zasiahnutých oblastí okamžite vyslali pátracie a záchranné tímy.napísal.Minister vnútra Süleyman Soylu vyzval ľudí, aby nevstupovali do poškodených budov. Prioritou podľa neho je vytiahnuť ľudí uviaznutých pod troskami a previezť ich do nemocníc.AP s odvolaním sa na oznámenia od rôznych predstaviteľov uvádza najmenej 38 mŕtvych v Turecku a 62 v Sýrii.