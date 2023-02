STREĽBA PRI ŠKOLE: Hlásia dvoch ťažko zranených

Berlín 28. februára (TASR) - Dve osoby utrpeli v utorok ťažké zranenia počas streľby neďaleko základnej školy v meste Bramsche na severozápade Nemecka. Predtým než 81-ročný páchateľ obrátil zbraň proti sebe, vystrelil niekoľko krát a spôsobil život ohrozujúce zranenia chlapcovi vo veku 16 rokov. V tlačovom vyhlásení to uviedla polícia v okrese Osnabrück v spolkovej krajine Dolné Sasko.



Policajná hovorkyňa predtým priblížila, že ťažko zranený páchateľ bol zadržaný a spolu so zraneným tínedžerom bol prevezený do nemocnice vrtuľníkom.



Páchateľ a obeť sa zrejme poznali, uviedla polícia vo svojej správe. Podľa doterajšieho stavu vyšetrovania je možné vylúčiť, že útok ku ktorému došlo okolo 7.30 h, mal spojitosť so školou, pri ktorej sa odohral, dodala polícia. Uviedla tiež, že žiaci ani učitelia v ohrození neboli.



Polícia vypočúva svedkov incidentu. Ako dodala, verejnosti nehrozí už nijaké nebezpečenstvo. Rodičia boli vyzvaní, aby si napoludnie prišli do školy po svoje deti.