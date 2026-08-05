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Pri sobotňajšom výbuchu v Moskve údajne zahynul aj zať generála Čajka
Citovaný zdroj sa odvoláva na záznam z obchodného registra, kde je pri mene Daniil Peredrij uvedené, že jeho podnikateľská činnosť bola ukončená 1. augusta pre jeho úmrtie.
Autor TASR
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Moskva 5. augusta (TASR) - Pri výbuchu nastraženej výbušniny v moskovskej reštaurácii Balzi Rossi, ku ktorému došlo v sobotu 1. augusta, zahynul údajne zať veliteľa ruských vzdušných a kozmických síl generála Alexandra Čajka. S odvolaním sa na údaje z verejne dostupných zdrojov o tom informoval nezávislý spravodajský web Agentstvo, píše TASR.
Citovaný zdroj sa odvoláva na záznam z obchodného registra, kde je pri mene Daniil Peredrij uvedené, že jeho podnikateľská činnosť bola ukončená 1. augusta pre jeho úmrtie.
K rovnakému dátumu bol tiež zneplatnený jeden z Peredrijových dokladov, doplnilo Agentstvo.
O Peredrijovej smrti informoval predtým aj kontroverzný bloger Anatolij Šarij. Napísal tiež, že pri výbuchu bola zranená Čajkova dcéra Marija. Oficiálne však táto informácie zatiaľ nie je potvrdená.
Ruská polícia uviedla, že 1. augusta explodovalo v moskovskej reštaurácii Balzi Rossi improvizované výbušné zariadenie, ktoré priniesla neznáma žena - podľa denníka Kommersant to bola kuriérka. Pri výbuchu zahynulo päť ľudí, traja na mieste a dvaja v nemocnici. Ďalších 19 osôb utrpelo zranenia.
Médiá informovali, že v ten deň v reštaurácii oslavoval narodeniny aj svoju novú funkciu veliteľ ruských vzdušných a kozmických síl Alexandr Čajko. Do tej bol vymenovaný v máji. O Čajkovi je známe aj to, že na jar roku 2022 velil ofenzíve ruskej armády v Kyjevskej oblasti.
K výbuchu v reštaurácii Balzi Rossi sa nikto neprihlásil. Ruské ministerstvo zahraničných vecí z neho obvinilo Ukrajinu.
„Plánovaním teroristického útoku na jednu z najlepších talianskych reštaurácií v Moskve chceli kyjevskí teroristi zastrašiť Talianov pracujúcich v Rusku, ukázať im, že aj oni sú v hľadáčiku a môžu sa kedykoľvek stať ďalšími obeťami týchto darebákov,“ uviedlo ruské veľvyslanectvo v Taliansku. Vláda v Ríme túto teóriu odmietla a v Kyjeve sa k výbuchu v Moskve nevyjadrili.
Citovaný zdroj sa odvoláva na záznam z obchodného registra, kde je pri mene Daniil Peredrij uvedené, že jeho podnikateľská činnosť bola ukončená 1. augusta pre jeho úmrtie.
K rovnakému dátumu bol tiež zneplatnený jeden z Peredrijových dokladov, doplnilo Agentstvo.
O Peredrijovej smrti informoval predtým aj kontroverzný bloger Anatolij Šarij. Napísal tiež, že pri výbuchu bola zranená Čajkova dcéra Marija. Oficiálne však táto informácie zatiaľ nie je potvrdená.
Ruská polícia uviedla, že 1. augusta explodovalo v moskovskej reštaurácii Balzi Rossi improvizované výbušné zariadenie, ktoré priniesla neznáma žena - podľa denníka Kommersant to bola kuriérka. Pri výbuchu zahynulo päť ľudí, traja na mieste a dvaja v nemocnici. Ďalších 19 osôb utrpelo zranenia.
Médiá informovali, že v ten deň v reštaurácii oslavoval narodeniny aj svoju novú funkciu veliteľ ruských vzdušných a kozmických síl Alexandr Čajko. Do tej bol vymenovaný v máji. O Čajkovi je známe aj to, že na jar roku 2022 velil ofenzíve ruskej armády v Kyjevskej oblasti.
K výbuchu v reštaurácii Balzi Rossi sa nikto neprihlásil. Ruské ministerstvo zahraničných vecí z neho obvinilo Ukrajinu.
„Plánovaním teroristického útoku na jednu z najlepších talianskych reštaurácií v Moskve chceli kyjevskí teroristi zastrašiť Talianov pracujúcich v Rusku, ukázať im, že aj oni sú v hľadáčiku a môžu sa kedykoľvek stať ďalšími obeťami týchto darebákov,“ uviedlo ruské veľvyslanectvo v Taliansku. Vláda v Ríme túto teóriu odmietla a v Kyjeve sa k výbuchu v Moskve nevyjadrili.