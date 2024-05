Pri splave na divokej vode na rieke Gimbach v Rakúsku zahynul Čech

Viedeň 9. mája (TASR) - Český občan zahynul vo štvrtok počas splavu na kajaku neďaleko rakúskeho mesta Salzburg. Uviedla to miestna polícia, píše TASR s odvolaním na tlačovú agentúru APA.



Tragédia sa stala pri obci Weissenbach am Attersee. Skúsený 57-ročný nadšenec vodných športov vypadol z kajaku na nebezpečnom mieste počas splavu na divokej vode na rieke Gimbach a uviazol vo vodnom víre.



Jeho dvom kolegom sa ho podarilo vytiahnuť na breh, odkiaľ bol prevezený do nemocnice. Lekári ho už však nedokázali zachrániť, informovala miestna polícia.