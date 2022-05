V MAĎARSKU SA VYKOĽAJIL OSOBNÝ VLAK: Pri nehode sa nikto nezranil

Budapešť 31. mája (TASR) - Osobný vlak sa v utorok vykoľajil pri železničnej stanici Pestszentimre v XIII. budapeštianskom obvode. Pri nehode sa nikto nezranil, informuje spravodajca TASR v Budapešti s odvolaním sa na agentúru MTI.



Podľa štátnej železničnej spoločnosti MÁV osobný vlak S21 smeroval z Ócse s odchodom 05.25 h do stanice Kőbánya-Kispest. Príčiny vykoľajenia, ku ktorému došlo pri vjazde do stanice Pestszentimre, neboli bezprostredne známe.



Na železničnej trati Budapest – Lajosmizse meškali dopoludnia vlaky od 30 do 60 minút a medzi stanicami Kőbánya-Kispest a Gyál bola vlaková doprava nahradená autobusmi.



spravodajca TASR Ladislav Vallach