Pri stredajších útokoch Izraela v Libanone zomrelo najmenej 89 ľudí
Stredajšie útoky v Bejrúte boli najväčšími od začiatku vojny Izraela s militantným hnutím Hizballáh.
Autor TASR
Bejrút 8. apríla (TASR) - Pri stredajších útokoch Izraela na ciele v Libanone zomrelo podľa tamojšieho ministra zdravotníctva najmenej 89 ľudí a ďalších vyše 700 utrpelo zranenia. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.
„Prvotný a predbežný počet obetí k 17.00 h (16.00 h SELČ) je viac ako 89 mučeníkov a vyše 722 zranených,“ uviedol pre televíznu stanicu al-Džazíra libanonský minister zdravotníctva Rakan Násiraddín.
Stredajšie útoky v Bejrúte boli najväčšími od začiatku vojny Izraela s militantným hnutím Hizballáh. Mnohé z nich prišli podľa novinárov agentúry AFP bez varovania.
Pakistan, ktorý vystupuje ako sprostredkovateľ medzi USA a Iránom, v noci na stredu oznámil, že obe krajiny súhlasili s jeho návrhom na okamžitý dvojtýždňový pokoj zbraní. Izrael však trvá na tom, že prímerie sa nevzťahuje na boje v Libanone.
Prezident Libanonu Džúzíf Awn v stredu požiadal spriatelené krajiny o pomoc pri ukončení izraelských úderov. Bejrút „uvítal dohodu (o dočasnom prímerí) medzi Iránom a Spojenými štátmi a zintenzívnil úsilie aj o dosiahnutie dohody o prímerí v Libanone, kde Izrael naďalej eskaluje svoje útoky“, povedal prezident.
„Všetkých priateľov Libanonu žiadame, aby nám pomohli zastaviť tieto útoky všetkými dostupnými prostriedkami,“ dodal.
