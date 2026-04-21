< sekcia Zahraničie
Pri streľbe izraelského osadníka zahynuli dvaja Palestínčania
Autor TASR
Ramalláh 21. apríla (TASR) - Dvaja ľudia vrátane 13-ročného dieťaťa v utorok zahynuli pri streľbe izraelského osadníka v dedine na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Oznámil to palestínsky Červený polmesiac, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dvaja ľudia zahynuli - jeden vo veku 13 a druhý 32 rokov - a ďalší štyria utrpeli zranenia pri streľbe počas útoku osadníka“ v dedine neďaleko Ramalláhu, uviedol Červený polmesiac. Zranené osoby previezli do nemocnice.
Izraelská armáda pre AFP povedala, že tento incident vyšetruje.
Násilnosti na tomto okupovanom území značne vzrástli po začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Podľa údajov palestínskeho ministerstva zdravotníctva odvtedy zahynulo pri útokoch izraelských osadníkov alebo zásahoch vojakov na Západnom brehu Jordánu najmenej 1061 Palestínčanov.
Izraelské úrady hlásia za rovnaké obdobie najmenej 46 Izraelčanov, ktorí zahynuli pri palestínskych útokoch alebo izraelských vojenských operáciách na Západnom brehu.
