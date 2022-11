STREĽBA NA DVOCH ŠKOLÁCH: Zahynuli najmenej traja ľudia

Brazília 25. novembra (TASR) - Najmenej traja ľudia zahynuli a ďalších 11 utrpelo zranenia pri piatkovej streľbe na dvoch školách v juhovýchodnej Brazílii. Oznámili to miestne úrady, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Úrady mesta Aracruz v brazílskom štáte Espírito Santo, uviedli, že útočník v piatok ráno začal strieľať na učiteľov v miestnej škole. Zomreli dve ženy a zranenia utrpelo deväť osôb.



Útočník sa presunul do druhej školy, kde zastrelil neplnoleté dievča a zranil dvoch ľudí, povedal starosta Aracruzu Luis Carlos Coutinho pre stanicu CBN.



Renato Casagrande, guvernér štátu Espírito Santo, uviedol, že podozrivého útočníka polícia zadržala. "Budeme pokračovať vo vyšetrovaní motívu a čoskoro by sme mali mať ďalšie informácie," napísal na sociálnej sieti Twitter.



Novozvolený brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva označil streľbu na školách za "absurdnú tragédiu". "Bol som zarmútený, keď som sa dozvedel o útokoch. Všetku moju solidaritu smerujem rodinám obetí," napísal na Twitteri. Lula v októbrových voľbách porazil krajne pravicového úradujúceho prezidenta Jaira Bolsonara a do úradu nastúpi 1. januára.



Streľby na školách sú v Brazílii pomerne zriedkavé, a to aj napriek vysokej miere kriminality v tejto juhoamerickej krajine, píše AFP.



Najtragickejší prípad sa v Brazílii odohral v roku 2011. Strelec vtedy usmrtil 12 detí počas útoku na svoju bývalú základnú školu na predmestí Rio de Janeira.