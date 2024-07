Pri streľbe na grécko-tureckých hraniciach utrpel zranenia pohraničník

Atény 21. júla (TASR) - Príslušník gréckej pohraničnej stráže utrpel v sobotu zranenia pri streľbe z tureckej strany hranice. Stalo sa tak počas operácie, cieľom ktorej bolo zabrániť ilegálnym migrantom z Turecka dostať sa na grécke územie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia uviedla, že incident sa stal neďaleko obce Sufli na severovýchode Grécka. Na hliadkujúceho 57-ročného pohraničníka strieľali neznáme osoby z tureckej strany hraníc. Muža previezli do nemocnice, kde podstúpil operáciu.



Migranti hranice medzi Tureckom a Gréckom často využívajú na to, aby sa dostali do Grécka, členskej krajiny Európskej únie.



Robia tak najmä v letných mesiacoch, keď je nízka hladina pohraničnej rieky Marica (po grécky Evros, po turecky Merič). Grécko pozdĺž rieky v súčasnosti predlžuje plot, aby zabránilo vstupu nelegálnych migrantov na svoje územie.



Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov eviduje, že od začiatku roka do polovice júla využilo túto trasu z Turecka do Grécka 3168 ľudí.