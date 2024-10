Pri streľbe na izraelskej diaľnici zahynula jedna osoba

Tel Aviv 15. októbra (TASR) - Pri streľbe na diaľnici neďaleko izraelského pobrežného mesta Ašdod prišla v utorok o život jedna osoba. Zranenia utrpeli ďalší štyria ľudia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pred chvíľou boli do nemocnice prevezené dve osoby zranené streľbou. Jedna z nich zomrela cestou do nemocnice," uviedlo vo vyhlásení zdravotné stredisko Asuta v Ašdode. Podľa zdravotníkov sú celkovo zranení štyria ľudia vrátane lekára, ktorý bol na mieste činu a pomáhal zraneným.



Denník Haarec napísal, že obeťou streľby je policajt. Útočníka podľa izraelských médií "zneškodnil" civilista svojou osobnou zbraňou.



K streľbe došlo na diaľnici vzdialenej približne 30 kilometrov južne od Tel Avivu. Na mieste sú policajti a okolnosti incidentu sú stále predmetom vyšetrovania. Motív zatiaľ stanovený nebol.



Polícia tvrdí, že útočník na diaľnici medzi mestami Ašdod a Javne spustil paľbu na vozidlá, ktoré prechádzali okolo neho. Podľa portálu The Times of Israel (TOI) strelec zrejme strieľal na ľudí až na dvoch rôznych miestach.



AFP pripomína, že minulú stredu sa na štyroch rôznych miestach v izraelskom meste Chadera odohral útok nožom, pri ktorom páchateľ zabil jedného človeka a piatich ďalších zranil.



Tento útok neskôr chválilo palestínske militantné hnutie Hamas ako "hrdinský" a vyzvalo na "ďalšie údery proti okupácii (Izraelu)".