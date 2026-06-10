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Pri streľbe na predmestí Johannesburgu zomrelo 12 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

K masovej streľbe došlo na predmestí Cleveland v neregistrovanej osade s názvom Jumpers.

Autor TASR
Johannesburg 10. júna (TASR) - Najmenej 12 ľudí zahynulo a deväť ďalších je zranených po streľbe neznámych páchateľov v utorok večer na východnom predmestí juhoafrického Johannesburgu. Motív útoku zatiaľ nie je známy, TASR o tom píše podľa agentúr AP a Reuters.

Juhoafrická polícia v stredu uviedla, že viac ako desiatka podozrivých sa v utorok okolo 23.00 h doviezla mikrobusom k neregistrovanej osade Jumpers na johannesburskom predmestí Cleveland. Vozidlo zaparkovali vonku a potom sa rozdelili na dve skupiny. Vnikli do osady naraz cez oba vstupy a začali strieľať. Po útoku z miesta ušli tým istým vozidlom, napísala polícia na sociálnej sieti.

Podľa polície zahynulo deväť mužov a tri ženy. Najmenej deväť ďalších osôb previezli do rôznych zdravotníckych zariadení na ošetrenie strelných poranení. Polícia po útočníkoch intenzívne pátra, zatiaľ však nikoho nezadržala.

Južná Afrika má celosvetovo jednu z najvyšších mier vrážd a každý deň tam je v priemere zavraždených asi 60 ľudí.

Streľby v neregistrovaných osadách sú pomerne bežné a súvisia najmä s vyčíňaním gangov a osobnými spormi. Zvyčajne ide o slumy alebo podobné obytné oblasti z chatrčí alebo podobných provizórnych príbytkov s minimálnou infraštruktúrou.

K utorňajšej streľbe došlo v blízkosti opustenej zlatej bane. Polícia uviedla, že motív útoku zatiaľ nie je známy, existujú však podozrenia, že súvisí s konkurenčným bojom súvisiacim s nelegálnou ťažbou zlata. Táto aktivita v JAR priťahuje ľudí z celej krajiny a je spájaná s organizovaným zločinom, vraždami, vydieraním a ďalšími nezákonnými činnosťami.
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