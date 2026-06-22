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Pri streľbe na strednej škole vo Filipínach zomreli traja ľudia

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Na tejto fotografii z videa reagujú študenti po streľbe na strednej škole San Jose National High School v meste Tacloban na Filipínach v pondelok 22. júna 2026. Foto: TASR/AP

K streľbe došlo okolo 9.00 h miestneho času na strednej škole San Jose National v meste Tacloban v provincii Leyte.

Autor TASR
Manila 22. júna (TASR) - Najmenej traja ľudia v pondelok zahynuli a piati ďalší utrpeli zranenia pri streľbe na škole v centrálnej časti Filipín. Oznámili to predstavitelia polície, informuje TASR podľa agentúry AFP.

K streľbe došlo okolo 9.00 h miestneho času na strednej škole San Jose National v meste Tacloban v provincii Leyte. Motív činu nie je zatiaľ známy.

"Obete hneď previezli do neďalekých zdravotníckych zariadení," uviedla v oznámení regionálna polícia. Štátna televízia PTV informovala, že v prípade zadržali dve osoby, údajne študentov.

Streľby na školách sú na Filipínach zriedkavé, no násilie páchané strelných zbraňami je častou súčasťou tamojšej provinčnej politiky, priblížila AFP. Vlastníctvo strelných zbraní je v tejto krajine juhovýchodnej Ázie prísne regulované, avšak existuje tam veľký čierny trh.
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