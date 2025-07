Pri streľbe pred kasínom v meste Reno zahynuli najmenej dvaja ľudia

Washington 28. júla (TASR) - Ozbrojený útočník zastrelil v pondelok ráno najmenej dvoch ľudí pred kasínom Grand Sierra v meste Reno v americkom štáte Nevada. Ďalších aspoň troch ľudí museli záchranári hospitalizovať, píše TASR na základe správy agentúry AP.



Polícia útočníka krátko po streľbe zatkla. „Policajti okamžite lokalizovali podozrivého. Podozrivý bol vzatý do väzby a prevezený do miestnej nemocnice. Jeho stav nie je v súčasnosti známy. Nie je známe žiadne ďalšie ohrozenie pre verejnosť,“ uviedla miestna polícia.



Hovorkyňa neďalekého zdravotného strediska potvrdila, že prijali niekoľkých pacientov so strelnými zraneniami. Incident sa údajne odohral v pondelok o približne 7.30 h miestneho času (16.30 SELČ) pred budovou kasína.



„Moje srdce sa láme s obeťami, ich rodinami a celou našou komunitou. Reno je silné – ale nie sme imúnni voči epidémii násilia páchaného strelnými zbraňami, ktorá zmieta tento národ,“ vyhlásil člen mestského zastupiteľstva Devon Reese.



V januári 2024 sa pred týmto kasínom odohral podobný incident, keď dvaja ozbrojenci zastrelili muža ubytovaného v hoteli Grand Sierra Resort, ktorý je neďaleko medzinárodného letiska Reno-Tahoe. Minulú jeseň na jednej z akcií v priestoroch hotela rečnil aj americký prezident Donald Trump.