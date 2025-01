Strelec z útoku z Čiernej hory sa zastrelil, tvrdí polícia

Podgorica 2. januára (TASR) - Útočník z mesta Cetinje v Čiernej Hore, ktorý v stredu zabil najmenej desať ľudí, sa zastrelil, oznámila vo štvrtok tamojšia polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Polícia ešte skôr oznámila, že útočníkom je 45-ročný Aco Martinovič. Policajný šéf Lazar Ščepanovič uviedol, že polícia páchateľa vypátrala, obkľúčila a keď mu prikázala, aby "zložil zbraň, strelil sa do hlavy".



"Keď videl, že je v bezvýchodiskovej situácii, pokúsil sa o samovraždu. Zraneniam nepodľahol na mieste, ale počas prevozu do nemocnice," povedal čiernohorský minister vnútra Danilo Šaranovič, píše Reuters.



Stanica BBC uviedla, že k streľbe v bare došlo po hádke medzi návštevníkmi. Streľba v bare si vyžiadala štyri obete, píše Reuters. Strelec sa následne presunul na tri ďalšie miesta, kde zabil ďalších najmenej šesť ľudí. Štyri osoby utrpeli život ohrozujúce zranenia. Medzi obeťami sú dve deti vo veku 10 a 13 rokov.



Podľa vyjadrenia šéfa polície podozrivý pred útokom požíval alkohol. Po hádke v bare odišiel domov, vzal zbraň a následne zabil štyroch ľudí na jednom mieste, odkiaľ potom ušiel.



Polícia tvrdí, že strelec držiteľom nelegálnych zbraní, píše Reuters. Čiernohorský premiér Milojko Spajič v súvislosti so stredajším útokom oznámil, že sprísni kritériá pre držanie strelných zbraní.



Vláda v Čiernej hore od štvrtka vyhlásila trojdňový štátny smútok.