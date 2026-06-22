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Pri streľbe v kanadskom Montreale zahynuli traja ľudia

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

O motíve útoku, pri ktorom zahynul policajt a civilista, zatiaľ neboli zverejnené žiadne podrobnejšie informácie.

Autor TASR
Montreal 22. júna (TASR) - Pri pondelkovej streľbe v židovskej štvrti v kanadskom meste Montreal zahynuli traja ľudia vrátane údajného útočníka, uviedla kanadská polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a spravodajského webu CTV News.

S hlbokým zármutkom potvrdzujeme úmrtie jedného z našich policajtov pri výkone služby,“ uviedla montrealská polícia vo svojom vyhlásení zverejnenom na platforme X.

O motíve útoku, pri ktorom zahynul policajt a civilista, zatiaľ neboli zverejnené žiadne podrobnejšie informácie. Ďalší policajt utrpel vážne zranenia a je v kritickom stave.

Policajti boli na miesto činu na roh ulíc Courtrai a Trans Island privolaní o 11.35 h miestneho času. Ide o oblasť s kóšer reštauráciami a supermarketmi, ktoré navštevuje početná montrealská židovská komunita.

Polícia vyzvala obyvateľov mesta, aby sa tejto oblasti vyhýbali.
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