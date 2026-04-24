Pri streľbe v Louisiane v nákupnom centre utrpelo zranenia 10 ľudí
Niektorí páchatelia z miesta činu ušli, keď na miesto dorazili policajné posily.
Autor TASR
Baton Rouge 24. apríla (TASR) - Najmenej desať ľudí utrpelo vo štvrtok zranenia, keď na seba začali strieľať dve skupiny ľudí v nákupnom centre Mall of Louisiana v americkom meste Baton Rouge, uviedla polícia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Niektorí páchatelia z miesta činu ušli, keď na miesto dorazili policajné posily. Nikto nebol bezprostredne zadržaný. „Odkazujem tým násilníkom, ktorí to spravili, že vás chytíme,“ povedal starosta Sid Edwards.
Náčelník polície T.J. Morse uviedol, že dve skupiny sa pohádali v jedálenských priestoroch nákupného centra a začali na seba strieľať. „Bohužiaľ, na mieste sa nachádzali aj nevinní ľudia, ktorých mohli zasiahnuť guľky,“ povedal.
Desať osôb bolo s rôznymi zraneniami hospitalizovaných v miestnych nemocniciach a najmenej dve museli podstúpiť operáciu, ozrejmil Morse. Náčelník vyzval svedkov, aby poskytli možné videozáznamy zo streľby.
Guvernér štátu Louisiana Jeff Landry uviedol, že je oboznámený so streľbou a odporučil verejnosti, aby sa oblasti vyhýbala.
Ide o druhý prípad násilia so zbraňou v Louisiane za uplynulý týždeň. Muž zastrelil v nedeľu ráno osem detí vrátane siedmich vlastných v meste Shreveport, uviedla polícia. Manželka strelca a jedna ďalšia žena boli ťažko zranené.
