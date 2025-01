Pri streľbe v meste Cetinje v Čiernej Hore zomrelo sedem ľudí

Podgorica 1. januára (TASR) – Sedem ľudí zahynulo v stredu pri streľbe v meste Cetinje v Čiernej Hore. Štyria zranení sú v ohrození života a ozbrojený páchateľ je na úteku, uviedli polícia a miestne médiá. TASR o tom píše na základe správ agentúry AP a verejnoprávnej televízie RTCG.



Polícia oznámila, že do pátrania po útočníkovi nasadila špeciálne jednotky. Muž spustil streľbu v bare a následne z miesta činu utiekol. Polícia ho identifikovala len ako A. M. s tým, že má 45 rokov.



Obyvateľov Cetinje, mesta ležiaceho 30 kilometrov severozápadne od metropoly Podgorica, polícia vyzvala, aby zachovali pokoj a nevychádzali von. Vylúčila zároveň, že by išlo o zrážku medzi kriminálnymi gangmi.



Televízia RTCG uviedla, že k streľbe došlo po bitke v bare. Zverejnila fotografiu podozrivého, ktorým je podľa nej Aco Martinovič, známy nevypočítateľným správaním a v minulosti zadržaný za nelegálnu držbu zbraní. Podľa správy odišiel domov po zbraň a vrátil sa do baru, kde zastrelil a zranil viacero ľudí, pričom následne na inom mieste zastrelil deti majiteľa baru a ženu.