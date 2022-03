Pri streľbe v mexikom Las Tinajas zahynulo 19 ľudí

Mexiko 28. marca (TASR - Počas streľby v meste Las Tinajas prišlo v nedeľu večer o život 19 ľudí. Polícia sa k motívu útoku nevyjadrila. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Streľba sa odohrala na oslave v meste Las Tinajnas v mexikom štáte Michoacán. "Našlo sa 19 tiel, 16 mužov a tri ženy, všetci mali strelné poranenia," uviedol úrad generálneho prokurátora. Okrem toho boli niekoľkí ľudia zranení a ich stav si vyžadoval prevoz do nemocnice.



Polícia motív útoku nezverejnila. Michoacán a jeho susedný štát Guanajuato však patria k mexickým štátom s najvyššou mierou kriminality. Súvisí to najmä s vojnami medzi znepriatelenými zločineckými gangami, ktoré sú zapletené do obchodovania s drogami a kradnutými pohonnými látkami a inými protizákonnými aktivitami.



Mexiko bojuje s násilím spojeným s miestnymi kartelmi od roku 2006, keď vláda spustila špeciálnu protidrogovú operáciu. Odvtedy prišlo o život viac ako 340.000 ľudí.



Len 16. marca bol zavraždený mexický novinár Armando Linares. Ide už o ôsmu vraždu zamestnanca médií v Mexiku od začiatku tohto roka. Podľa aktivistov zameraných na ochranu médií stoja za mnohými vraždami novinárov v Mexiku predovšetkým kriminálne skupiny, drogové gangy, ale tiež skorumpovaní verejní činitelia, ktorým sa nepozdáva práca novinárov.



Prestrelka gangov, pri ktorej zahynuli dvaja údajní drogoví díleri, sa odohrala aj v októbri minulého roka v známom turistickom letovisku Cancún.