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Pri streľbe v Midlande zahynul jeden človek, útočník je mŕtvy
Desať osôb utrpelo zranenia.
Autor TASR
Midland 12. júna (TASR) — Dve osoby vrátane útočníka prišli v piatok o život a desať utrpelo zranenia pri streľbe v meste Midland v americkom štáte Texas. Incident si vyžiadal niekoľkohodinový zásah príslušníkov taktického tímu SWAT, ktorí obliehali budovu, kde sa strelec zabarikádoval. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a televízie NBC News.
Prvé hlásenie o streľbe dostala polícia krátko po 08.00 h miestneho času (15.00 h SELČ). Podľa šéfa miestnej polície Grega Snowa sa incident začal v juhovýchodnej časti mesta a strelec sa postupne presúval smerom na juhozápad.
Hlavná časť útoku a následná konfrontácia sa odohrali v priemyselnej zóne na ulici West Wall Street. Podľa svedkov z okolitých prevádzok padlo najmenej 40 výstrelov.
Mesto krátko po 12.35 h miestneho času (19.35 h SELČ) oznámilo, že strelec je mŕtvy a situácia je pod kontrolou.
Starostka Midlandu Lori Blongová na tlačovej konferencii uviedla, že situáciu komplikoval výpadok platformy Facebook, ktorý polícii znemožnil efektívne informovať verejnosť. Úrady preto občanov odkazovali na sieť X.
Deväť zranených previezli do miestnej nemocnice Midland Memorial Hospital - štyria museli okamžite podstúpiť urgentný chirurgický zákrok, zvyšní piati sú v stabilizovanom stave. Jeden zranený putoval do nemocnice v neďalekom meste Odessa.
Úrady zatiaľ nezverejnili totožnosť páchateľa ani jeho motív. Na vyšetrovaní prípadu sa podieľajú aj Úrad pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Midland a susedná Odessa boli dejiskom masovej streľby aj v septembri 2019, keď muž, ktorého prepustili z práce, zabil sedem ľudí a viac ako 20 zranil.
Texas patrí medzi štáty s najliberálnejšími zákonmi o držbe zbraní. Od roku 2021 umožňuje nosenie krátkych zbraní bez povolenia.
Prvé hlásenie o streľbe dostala polícia krátko po 08.00 h miestneho času (15.00 h SELČ). Podľa šéfa miestnej polície Grega Snowa sa incident začal v juhovýchodnej časti mesta a strelec sa postupne presúval smerom na juhozápad.
Hlavná časť útoku a následná konfrontácia sa odohrali v priemyselnej zóne na ulici West Wall Street. Podľa svedkov z okolitých prevádzok padlo najmenej 40 výstrelov.
Mesto krátko po 12.35 h miestneho času (19.35 h SELČ) oznámilo, že strelec je mŕtvy a situácia je pod kontrolou.
Starostka Midlandu Lori Blongová na tlačovej konferencii uviedla, že situáciu komplikoval výpadok platformy Facebook, ktorý polícii znemožnil efektívne informovať verejnosť. Úrady preto občanov odkazovali na sieť X.
Deväť zranených previezli do miestnej nemocnice Midland Memorial Hospital - štyria museli okamžite podstúpiť urgentný chirurgický zákrok, zvyšní piati sú v stabilizovanom stave. Jeden zranený putoval do nemocnice v neďalekom meste Odessa.
Úrady zatiaľ nezverejnili totožnosť páchateľa ani jeho motív. Na vyšetrovaní prípadu sa podieľajú aj Úrad pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).
Midland a susedná Odessa boli dejiskom masovej streľby aj v septembri 2019, keď muž, ktorého prepustili z práce, zabil sedem ľudí a viac ako 20 zranil.
Texas patrí medzi štáty s najliberálnejšími zákonmi o držbe zbraní. Od roku 2021 umožňuje nosenie krátkych zbraní bez povolenia.