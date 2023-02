V nákupnom centre v Texase sa strieľalo, hlásia obeť a zranených

El Paso 16. februára (TASR) - Jeden človek zahynul a traja ďalší ľudia utrpeli zranenia v stredu pri streľbe v nákupnom centre v meste El Paso v americkom štáte Texas, oznámila tamojšia polícia. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AP.



Jednu osobu odviedla polícia do väzby, informoval policajný hovorca v El Pase Robert Gomez. Ďalšie podrobnosti o tejto osobe neposkytol. Do streľby mohli byť zapletení aj ďalší páchatelia a polícia po nich pátra.



Na mieste činu sa našla zbraň, oznámil Gomez bez ďalších detailov. "Ešte je príliš skoro špekulovať o motíve činu," doplnil.



Ranení sú hospitalizovaní: dvaja sa nachádzajú v kritickom stave, zdravotný stav tretieho nie je známy.



Nákupné centrum Cielo Vista Mall je podľa presvedčenia polície už bezpečné, ale ešte ho celé prehľadáva, aby to overila.



Polícia už predtým uviedla, že streľba bola hlásená vo food courte, teda v stravovacom priestore nákupného centra.



Centrum sa nachádza v rušnej nákupnej oblasti mesta a na opačnej strane veľkého parkoviska obchodného domu Walmart, kde bolo v roku 2019 pri rasistickom útoku zabitých 23 ľudí.



V Spojených štátoch boli zatiaľ v roku 2023 zabité pri masových streľbách desiatky ľudí. Naposledy v pondelok 13. februára na Štátnej univerzite v Michigane, kde prišli o život traja študenti a ďalší piati utrpeli zranenia. V januári bolo v meste Monterey Park v oblasti Los Angeles zabitých 11 ľudí, keď vítali lunárny nový rok v tanečnom klube, obľúbenom u starších Američanov ázijského pôvodu.



V roku 2022 došlo v USA k vyše 600 masovým streľbám, pri ktorých boli zakaždým zabití alebo zranení štyria ľudia, ako uvádza nezisková skupina Gun Violence Archive.