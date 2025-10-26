Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 26. október 2025Meniny má Demeter
< sekcia Zahraničie

Pri streľbe v Pensylvánii zahynula osoba, šiesti utrpeli zranenia

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Polícii sa podarilo zadržať jednu osobu so strelnou zbraňou a úrady zisťujú, či bolo strelcov viac.

Autor TASR
Washington 26. októbra (TASR) - Pri streľbe počas slávností výročného zrazu absolventov na Lincolnovej univerzite v americkom štáte Pensylvánia zahynula jedna osoba a ďalších šesť utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.

Polícii sa podarilo zadržať jednu osobu so strelnou zbraňou a úrady momentálne zisťujú, či bolo strelcov viac. Christopher de Barrena-Sarobe, prokurátor pensylvánskeho okresu Chester County, však v nedeľu ráno počas tlačovej konferencie uviedol, že kampusu v súčasnosti nehrozí žiadne bezprostredné nebezpečenstvo.

Úrady uvádzajú, že k streľbe došlo v sobotu okolo 21.30 h miestneho času (nedeľa 2.30 h SELČ) pred budovou Medzinárodného kultúrneho centra, kde stáli stany a stoly určené na posedenie po futbalovom zápase, ktorý sa predtým konal. Úrady nezverejnili bližšie podrobnosti o obeti ani o zranených.

Prokurátor vyzval všetkých, ktorí majú video z miesta činu alebo iné informácie, ktoré by mohli pomôcť pri vyšetrovaní, aby kontaktovali FBI.

Vyšetrovanie vedú detektívi z okresu Chester County s podporou štátnej polície a Federálnym úradom pre vyšetrovanie (FBI).

Lincolnova univerzita ako prvá v Spojených štátoch udeľovala tituly aj černochom.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Opozícii ide lepšie politika na námestiach ako v parlamente

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Sneh v októbri? Môže byť na týchto miestach

KOPČOKOVÁ: V Gobi som čakala teplo, no bežala som v bunde a palčiakoch

Zomrel známy britský hudobník