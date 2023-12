Pri streľbe v Prahe zahynuli aj 2 pedagógovia Filozofickej fakulty UK

Praha 22. decembra (TASR) - Rektorka Univerzity Karlovej (UK) Milena Králičková potvrdila, že pri štvrtkovej streľbe zahynuli dvaja pedagógovia Filozofickej fakulty UK. Uviedla to v rozhovore pre Deník N zverejnenom v piatok, informuje TASR.



"Je to strašný smútok, hrozná bezmocnosť, ja to ani nedokážem povedať slovami," reagovala. Univerzita podľa nej teraz rieši aj to, ako nastaviť lepšie bezpečnostné opatrenia. "Obávam sa, že nikdy nebudeme schopní stopercentne zabrániť podobným prípadom," dodala.



Študent David K. vo štvrtok strieľal v hlavnej budove Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej (FF UK) na Námestí Jana Palacha v Prahe. Zomrelo 14 ľudí, ako aj útočník. Všetky obete už polícia identifikovala. Viac než 20 ľudí je zranených, všetci boli v piatok napoludnie v stabilizovanom stave.



Študenta z obce Hostouň v stredných Čechách polícia hľadala po tom, čo kamarátke vo štvrtok zanechal esemesku, že sa chce zabiť. V ich dome v tejto obci neďaleko Prahy našli mŕtveho jeho otca.



Polícia následne hľadala študenta v univerzitnej budove na Celetnej ulici, on však začal strieľať v hlavnej budove na Námestí Jana Palacha. Pred 16.00 h polícia oznámila, že strelec bol eliminovaný. Vzal si život.



V piatok podvečer prišla správa, že sedem ranených už prepustili z nemocníc do domáceho liečenia. Minister zdravotníctva Vlastimil Válek sa poďakoval zdravotníkom a nemocničným personálom, ktoré sa starali o zranené osoby.



V Česku je na sobotu 23. decembra vyhlásený štátny smútok.



V sobotu si minútou ticha uctia pamiatku obetí streľby na Univerzite Karlovej aj obchody. Na poludnie sa zastaví obsluha a predaj pri pokladniach. V piatok na sociálnej sieti X to oznámil prezident Zväzu obchodu a cestovného ruchu ČR Tomáš Prouza. Zákazníkov vyzval, aby sa k minúte ticha pripojili.



Vlna solidarity v Česku pokračuje. Nadačný fond Univerzity Karlovej zatiaľ dostal vyše 25 miliónov českých korún (okolo 1.016.700 eur). Prispelo doň okolo 22.939 ľudí. Sumu päť miliónov korún venuje aj Pražský magistrát, pražský futbalový klub SK Slavia Praha dá milión korún. Peniaze pôjdu na pomoc rodinám obetí, pedagógov a študentov zasiahnutých streľbou.



Stovky ľudí si prišli v piatok uctiť pamiatku zavraždených. Pred budovou rektorátu Univerzity Karlovej na Ovocnom trhu a tiež pred Filozofickou fakultou UK na Palachovom námestí kládli ľudia kvety, krátke odkazy či sošky anjelikov a zapaľovali sviečky. Pred budovou rektorátu je toľko sviečok a kvetov, že je ťažké sa do nej dostať, píše portál Seznam Zprávy.