STREĽBA V SEVERNOM ÍRSKU: Zahynuli dvaja ľudia

Belfast 23. júla (TASR) - Pri streľbe v malej obci Maguiresbridge juhozápadne od severoírskej metropoly Belfast v stredu zomreli dvaja ľudia a dvaja ďalší sú vážne zranení. Motív páchateľa zatiaľ nie je jasný. Podľa miestnej polície už verejnosti nebezpečenstvo nehrozí, informuje TASR podľa agentúry AP a televízie Sky News.



Políciu a záchranárov na miesto privolali ráno po 8.00 h miestneho času (9.00 h SEČL). Zranené osoby následne ošetrili v dvoch nemocniciach s vážnymi poraneniami.



„Jeden pacient bol leteckou záchrannou službou prevezený do nemocnice Royal Victoria Hospital v Belfaste a ďalší sanitkou do nemocnice South West Acute Hospital,“ uviedol hovorca severoírskej záchrannej služby.



Deborah Erskineová, ktorá zastupuje región v Severoírskom zhromaždení, uviedla, že miestna komunita je šokovaná streľbou, ku ktorej došlo v „pokojnej vidieckej oblasti“. Ľudí vyzvala, aby neskĺzli do špekulácií o možnom motíve strelca, kým prebieha policajné vyšetrovanie.