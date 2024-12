Pri streľbe v škole vo Wisconsine zahynuli 3 ľudia vrátane útočníka

Madison 16. decembra (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli o život pri pondelňajšej streľbe v kresťanskej škole v meste Madison, metropole amerického štátu Wisconsin. Medzi obeťami je aj domnelý strelec, ktorý školu navštevoval. Zranenia utrpelo prinajmenšom sedem ďalších ľudí. Oznámila to tamojšia polícia, píše TASR podľa agentúr AP a Reuters.



Medzi mŕtvymi sú aj deti, a to vrátane domnelého strelca, ktorého veliteľ madisonskej polície Shon Barnes opísal ako mladistvého. Totožnosť strelca dosiaľ nezverejnili. Reuters s odvolaním sa na miestne úrady uvádza, že ide o žiaka tejto školy. Policajti ho po príchode do školy objavili bez známok života, dodal Barnes. Samotní policajti podľa jeho slov v škole nestrieľali.



Do nemocníc po streľbe previezli najmenej siedmich zranených. Polícia predtým hlásila piatich mŕtvych, no neskôr uviedla, že ide o nesprávnu informáciu.



K streľbe došlo v súkromnej škole Abundant Life Christian School v meste Madison. Táto inštitúcia zastrešuje materskú až strednú školu a navštevuje ju približne 390 detí.



Polícia zablokovala prístupové cesty v okolí školy. Videozáznamy z miesta činu zachytávajú jej masívnu reakciu vrátane nasadených policajtov, hasičov aj sanitiek.



V USA došlo len v tomto roku už k 322 prípadom streľby na školách, ako uvádza americká internetová databáza K-12 School Shooting Database zbierajúca takéto údaje. Uvedené číslo databáza označila za druhý najvyšší počet takýchto prípadov zaznamenaných od roku 1966, ktorý prekonal vlaňajší rekord, a síce 349 prípadov streľby.