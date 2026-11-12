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Pri streľbe vo Washingtone zahynul najmenej jeden človek
Polícia uzavrela veľkú časť 15. ulice a vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti vyhýbali. Školy v okolí boli tiež dočasne uzavreté.
Autor TASR
Washington 12. novembra (TASR) — Päť ľudí utrpelo zranenia pri streľbe, ku ktorej došlo vo štvrtok skoro ráno v štvrti Logan Circle v americkom hlavnom meste Washington. Táto oblasť sa nachádza približne 1,6 kilometra severovýchodne od Bieleho domu. Jeden zo zranených neskôr zomrel, predpokladaný páchateľ sa zabarikádoval v jednej z budov na 15. ulici a postrelil sa. Medzičasom aj on podľahol svojim zraneniam, informuje TASR s odvolaním sa na televízie NBC News a Sky News a agentúru AP.
Polícia vo Washingtone v príspevku na sociálnych sieťach zverejnenom približne o 08.20 h miestneho času (14.20 h SEČ) uviedla, že zasahuje v oblasti križovatky 15. ulice a ulice P Street NW. Podľa informácií NBC News ozbrojený muž najprv vošiel do fitnescentra VIDA na 15. ulici, kde vystrelil na jedného z návštevníkov. Potom vybehol na ulicu, kde tiež začal strieľať, pričom zasiahol ďalších ľudí.
Agentúra AP uviedla, že ďalšiu osobu muž postrelil vo výťahu parkovacieho domu a následne sa zabarikádoval na siedmom podlaží bytového domu.
Polícia uzavrela veľkú časť 15. ulice a vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti vyhýbali. Školy v okolí boli tiež dočasne uzavreté. Do rozsiahlej policajnej operácie sa zapojili aj agenti federálneho Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Svedok James Spellman, ktorý sa v čase streľby nachádzal vo fitnescentre, podľa AP uviedol, že sa tam približne o 8.00 h nachádzalo asi 50 ľudí. Jeden z návštevníkov podľa neho po zásahu do krku okamžite zomrel. Spellman dodal, že v priestoroch fitnescentra počul približne dva výstrely a ďalších päť až šesť vonku.
Dočasný šéf washingtonskej polície Jeffery W. Carroll podľa televízie Sky News povedal, že vo fitnescentre VIDA došlo okrem streľby aj k požiaru, ktorý bol už lokalizovaný a uhasený. Tiež uviedol, že jeden zo štyroch zranených je v kritickom stave.
Páchateľom streľby je beloch. Strelec po tom, ako sa zabarikádoval v bytovom dome, bol v telefonickom kontakte s políciou, uviedol Carroll. V jednej chvíli bolo počuť výstrel a muž s nimi prestal komunikovať. Policajti potom vstúpili do bytu, kde našli podozrivého so strelným poranením, ktoré si sám spôsobil. Kým bol muž zabarikádovaný, najmenej dvakrát na policajtov vystrelil cez dvere. Predpokladá sa, že byt, v ktorom sa podozrivý zastrelil, mu patril.
Motív tohto činu zatiaľ nie je známy. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií mal strelec konflikt so združením vlastníkov bytov.
V auguste 2025 vo štvrti Logan Circle napadla skupina tínedžerov bývalého pracovníka Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorému sa pokúsili ukradnúť auto. O niekoľko dní neskôr prezident Donald Trump zaviedol priamu federálnu správu nad mestom a s cieľom znížiť kriminalitu vyslal do ulíc stovky príslušníkov Národnej gardy. Ich nasadenie stále trvá.
Polícia vo Washingtone v príspevku na sociálnych sieťach zverejnenom približne o 08.20 h miestneho času (14.20 h SEČ) uviedla, že zasahuje v oblasti križovatky 15. ulice a ulice P Street NW. Podľa informácií NBC News ozbrojený muž najprv vošiel do fitnescentra VIDA na 15. ulici, kde vystrelil na jedného z návštevníkov. Potom vybehol na ulicu, kde tiež začal strieľať, pričom zasiahol ďalších ľudí.
Agentúra AP uviedla, že ďalšiu osobu muž postrelil vo výťahu parkovacieho domu a následne sa zabarikádoval na siedmom podlaží bytového domu.
Polícia uzavrela veľkú časť 15. ulice a vyzvala obyvateľov, aby sa oblasti vyhýbali. Školy v okolí boli tiež dočasne uzavreté. Do rozsiahlej policajnej operácie sa zapojili aj agenti federálneho Úradu pre alkohol, tabak, strelné zbrane a výbušniny (ATF) a Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI).
Svedok James Spellman, ktorý sa v čase streľby nachádzal vo fitnescentre, podľa AP uviedol, že sa tam približne o 8.00 h nachádzalo asi 50 ľudí. Jeden z návštevníkov podľa neho po zásahu do krku okamžite zomrel. Spellman dodal, že v priestoroch fitnescentra počul približne dva výstrely a ďalších päť až šesť vonku.
Dočasný šéf washingtonskej polície Jeffery W. Carroll podľa televízie Sky News povedal, že vo fitnescentre VIDA došlo okrem streľby aj k požiaru, ktorý bol už lokalizovaný a uhasený. Tiež uviedol, že jeden zo štyroch zranených je v kritickom stave.
Páchateľom streľby je beloch. Strelec po tom, ako sa zabarikádoval v bytovom dome, bol v telefonickom kontakte s políciou, uviedol Carroll. V jednej chvíli bolo počuť výstrel a muž s nimi prestal komunikovať. Policajti potom vstúpili do bytu, kde našli podozrivého so strelným poranením, ktoré si sám spôsobil. Kým bol muž zabarikádovaný, najmenej dvakrát na policajtov vystrelil cez dvere. Predpokladá sa, že byt, v ktorom sa podozrivý zastrelil, mu patril.
Motív tohto činu zatiaľ nie je známy. Podľa zatiaľ nepotvrdených informácií mal strelec konflikt so združením vlastníkov bytov.
V auguste 2025 vo štvrti Logan Circle napadla skupina tínedžerov bývalého pracovníka Úradu pre efektivitu štátnej správy (DOGE), ktorému sa pokúsili ukradnúť auto. O niekoľko dní neskôr prezident Donald Trump zaviedol priamu federálnu správu nad mestom a s cieľom znížiť kriminalitu vyslal do ulíc stovky príslušníkov Národnej gardy. Ich nasadenie stále trvá.