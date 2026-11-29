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Pri stretoch podporovateľov a odporcov Vadžídovej zahynul človek
Strana expremiérky Liga Awami, ktorej činnosť úrady zakázali, vyzvala na dvojdňový celonárodný štrajk pred návratom političky.
Autor TASR
Dháka 29. novembra (TASR) - Podporovatelia vyhostenej expremiérky Hasíny Vadžídovej v nedeľu v jej rodnom meste tasili mačety a podpaľovali budovy počas zrážok s odporcami bývalej predsedníčky vlády. K násilným stretom došlo aj v iných častiach krajiny a zahynul pri nich jeden muž. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Vadžídová prisľúbila, že sa v decembri 2026 vráti do Bangladéša z exilu v Indii, hoci počas svojej neprítomnosti jej súd uložil trest smrti za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahom proti demonštrujúcim v roku 2024.
Strana expremiérky Liga Awami, ktorej činnosť úrady zakázali, vyzvala na dvojdňový celonárodný štrajk pred návratom političky. Reportéri AFP boli v nedeľu svedkami zrážok medzi stúpencami Ligy Awami a podporovateľmi vládnucej Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP) v Gopalgandž - rodnom meste Vadžídovej a zároveň jej politickej bašte.
Neďaleko mesta počas stretov zahynul muž, podľa všetkého prívrženec Ligy Awami, uviedla polícia. „Počas stretov došlo k hádzaniu zápalných fliaš,“ povedal príslušník polície a ozrejmil, že muž zomrel pri prevoze do nemocnice. Osoby podpálili aj niekoľko obchodov, stánkov pri ceste a motocyklov, povedali svedkovia. Novinári AFP videli demonštrantov, ktorí sa na pouličných zhromaždeniach oháňali mačetami, palicami a inými zbraňami.
Jeden z predstaviteľov Ligy Awami uviedol, že strana chce dosiahnuť zrušenie zákazu svojej činnosti. „Približne 97 percent obyvateľov Gopalgandžu sú stúpenci Ligy Awami, napriek tomu sme hlasovali za Bangladéšsku nacionalistickú stranu. BNP sa však nikdy nepokúsila s nami uzmieriť,“ povedal pre AFP.
Tamojšie úrady v nedeľu nasadili stovky príslušníkov polovojenských jednotiek, aby dostali situáciu v Gopalgandži pod kontrolu.
Vadžídová prisľúbila, že sa v decembri 2026 vráti do Bangladéša z exilu v Indii, hoci počas svojej neprítomnosti jej súd uložil trest smrti za zločiny proti ľudskosti v súvislosti so zásahom proti demonštrujúcim v roku 2024.
Strana expremiérky Liga Awami, ktorej činnosť úrady zakázali, vyzvala na dvojdňový celonárodný štrajk pred návratom političky. Reportéri AFP boli v nedeľu svedkami zrážok medzi stúpencami Ligy Awami a podporovateľmi vládnucej Bangladéšskej nacionalistickej strany (BNP) v Gopalgandž - rodnom meste Vadžídovej a zároveň jej politickej bašte.
Neďaleko mesta počas stretov zahynul muž, podľa všetkého prívrženec Ligy Awami, uviedla polícia. „Počas stretov došlo k hádzaniu zápalných fliaš,“ povedal príslušník polície a ozrejmil, že muž zomrel pri prevoze do nemocnice. Osoby podpálili aj niekoľko obchodov, stánkov pri ceste a motocyklov, povedali svedkovia. Novinári AFP videli demonštrantov, ktorí sa na pouličných zhromaždeniach oháňali mačetami, palicami a inými zbraňami.
Jeden z predstaviteľov Ligy Awami uviedol, že strana chce dosiahnuť zrušenie zákazu svojej činnosti. „Približne 97 percent obyvateľov Gopalgandžu sú stúpenci Ligy Awami, napriek tomu sme hlasovali za Bangladéšsku nacionalistickú stranu. BNP sa však nikdy nepokúsila s nami uzmieriť,“ povedal pre AFP.
Tamojšie úrady v nedeľu nasadili stovky príslušníkov polovojenských jednotiek, aby dostali situáciu v Gopalgandži pod kontrolu.