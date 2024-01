Pri Taiwane i nad ním spozorovali šesť čínskych balónov

Tchaj-pej 22. januára (TASR) – Šesť čínskych balónov preletelo za posledný deň nad Taiwanom alebo vo vzdušnom priestore severne od tohto ostrova. Oznámilo to v pondelok taiwanské ministerstvo obrany, podľa ktorého Čína do oblasti znova vyslala aj vojenské lietadlá a lode. TASR informácie prevzala od agentúr AFP a AP.



Ide o najvyšší počet čínskych balónov zaznamenaných pri Taiwane, odkedy ministerstvo obrany začalo zverejňovať pravidelné údaje o ich spozorovaní.



V nedeľu sa päť balónov pohybovalo neďaleko mesta Ťi-lung na severnom pobreží Taiwanu, kde sa nachádza dôležitá námorná základňa. Ďalší letel priamo nad ostrovom neďaleko mesta Pching-tung na juhu krajiny.



Ministerstvo obrany v každodennej správe o vojenskej prítomnosti Číny v okolí Taiwanu tiež uviedlo, že od nedele do pondelkového rána tam zaregistrovali štyri čínske lietadlá a štyri vojenské lode.



Peking považuje demokratický Taiwan za súčasť územia jedinej Číny a nikdy sa nevzdal použitia vojenskej sily na jeho ovládnutie. V posledných rokoch zvýšil tlak na Tchaj-pej a k Taiwanu takmer denne vysiela lietadlá a lode svojich ozbrojených síl.