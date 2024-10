Pri Taiwane zaznamenali čínske plavidlá na čele s lietadlovou loďou

Tchaj-pej 13. októbra (TASR) - Južne od Taiwanu v nedeľu preplávala skupina čínskych námorných plavidiel na čele s lietadlovou loďou, uviedlo ministerstvo obrany na ostrove s tým, že zostáva v pohotovosti a je pripravené reagovať podľa potreby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Skupina vedená lietadlovou loďou Liao-ning vstúpila do vôd v blízkosti prielivu Baši, ktorý spája sporné Juhočínske more a Tichý oceán a oddeľuje Taiwan od Filipín, uviedlo taiwanské ministerstvo. Čínske plavidlá budú pravdepodobne pokračovať smerom do západnej časti Tichého oceánu.



Taiwanské ozbrojené sily podľa rezortu pozorne sledujú vývoj situácie a "vyvíjajú primeranú ostražitosť a reakciu". Ďalšie podrobnosti neuviedol.



Čínska armáda skôr v nedeľu podľa agentúry Reuters zverejnila na svojich účtoch na sociálnych sieťach propagandistické video, ktoré nieslo názov "plne pripravení a vyčkávajúci pred bitkou". Na videu boli vidieť stíhačky, vojnové lode a ďalšia technika.



Americký minister zahraničných vecí ešte v piatok varoval Čínu, aby sa zdržala akýchkoľvek krokov v reakcii na prejav taiwanského prezidenta Laja Čching-te, ktorý predniesol počas osláv národného dňa ostrova.



Laj vo štvrtok prisľúbil, že sa bude "brániť anexii" ostrova, a zdôraznil, že Čína a Taiwan si "nie sú navzájom podriadené". Prejav predniesol pri príležitosti 113. výročie zvrhnutia čínskej dynastie Čching a následného založenia Čínskej republiky, čo je oficiálny názov Taiwanu.



Peking v reakcii varoval, že "provokácie" taiwanského prezidenta by sa mohli skončiť "katastrofou" pre obyvateľov ostrova. Čínske médiá zase publikovali viacero komentárov a článkov, ktoré obsah prejavu Laja odsúdili ako "konfrontačný" a škodlivý.



Čína v posledných rokoch zvýšila vojenskú aktivitu v okolí Taiwanu. Do oblasti vysiela stíhačky, lietadlá a jej lode sú takmer neustále prítomné vo vodách ostrova.



Komunistická vláda v Pekingu považuje Taiwan za súčasť pevninskej Číny napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu. Peking opakovane deklaruje, že jedného dňa demokratický Taiwan ovládne, pričom nevylučuje ani použitie sily.