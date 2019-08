Pri teroristickom útoku v Burkine Faso zahynulo vyše desať vojakov

Ďalší vojaci sú nezvestní, takže počet mŕtvych môže stúpnuť na 20, uviedli niektoré bezpečnostné zdroje.

Ouagadougou 20. augusta (TASR) - Vyše desať vojakov zahynulo v pondelok pri "veľkom útoku teroristických ozbrojených skupín" v severnej časti vnútrozemského afrického štátu Burkina Faso. Informovala o tom tamojšia armáda a následne tlačová agentúra AFP.



Ďalší vojaci sú nezvestní, takže počet mŕtvych môže stúpnuť na 20, uviedli niektoré bezpečnostné zdroje.



"V skorých ranných hodinách sa stala terčom útoku vysunutá vojenská jednotka v oblasti Koutougou v provincii Soum," uvádzalo sa vo vyhlásení generálneho štábu.



"Podľa predbežnej správy bolo zabitých vyše desať vojakov a niekoľko ich utrpelo zranenia," dodal generálny štáb.



Chudobný západoafrický štát Burkina Faso sa nachádza na území nazývanom Sahel, ktoré sa rozprestiera na južnom okraji púšte Sahara.



Burkina Faso posledné štyri roky bojuje so silnejúcou vlnou džihádistického násilia, ktoré sa začalo na severe krajiny, ale rozšírilo sa už aj na východ, do blízkosti hraníc s Togom a Beninom.



Najhorší doterajší útok islamských militantov proti armáde Burkiny Faso si vyžiadal 12 mŕtvych vojakov v oblasti Nassoumbou, takisto v provincii Soum, a došlo k nemu v decembri 2016.



Vyše 40 džihádistov na pick-upoch a motocykloch vtedy podniklo útok na vojenské stanovište na severe, blízko hranice s Mali.



V noci zo štvrtka na piatok ozbrojení muži opísaní ako džihádisti vpadli do dediny na nepokojnom severe, zabili 15 ľudí a vyplienili a podpálili obchody, oznámil tamojší guvernér.



Väčšinu útokov v tejto bývalej francúzskej kolónii pripisujú skupine Ansárul Islám, ktorá sa objavila neďaleko hranice s Mali v decembri 2016, a tiež Skupine na podporu islamu a moslimov (Džamáat Nasrat al-Islám wa l-Muslimín), ktorá prisahala vernosť organizácii al-Káida v islamskom Maghribe.



Tieto skupiny sú údajne zodpovedné za približne 500 mŕtvych od roku 2015. Na hlavné mesto Burkiny Faso, Ouagadougou, zaútočili trikrát.