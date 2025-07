Pri tragickej nehode na vodopáde v Oregone zomrel jeden človek

Washington 21. júla (TASR) - Jeden človek zahynul a ďalší dvaja sú nezvestní po tom, ako v sobotu v americkom štáte Oregon zmietol vodopád skupinu šiestich ľudí. TASR o tom informuje podľa pondelkovej správy webu televízie NBC News.



K incidentu podľa polície došlo popoludní miestneho času na vodopádoch Dillon Falls. Jednu osobu vyhlásili na mieste za mŕtvu, no jej identitu nezverejnili.



Troch ľudí zachránili a previezli do zdravotníckeho centra v meste Bend, uviedol úrad šerifa. Ich stav nie je známy. V súčasnosti prebieha pátracia a záchranná misia s cieľom nájsť dve nezvestné osoby. Nasadili do nej aj drony.



Vodopády Dillon Falls sa nachádzajú 280 kilometrov juhovýchodne od mesta Portland a majú asi 4,5-metrový spád, ktorých prechádza do perejí, uvádza organizácia Visit Central Oregon, propagujúca cestovný ruch v regióne. V blízkosti sa podľa fotografií zverejnených tamojšou políciou nachádza značka upozorňujúca návštevníkov na vodopád s tým, že by mali mať na sebe záchranné vesty, uvádza NBC News.