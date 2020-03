Pri tranzite cez územie ČR je potrebná nóta veľvyslanectva SR

Bratislava 30. apríla (TASR) - Nové opatrenia, platné od pondelka, sprísňujú podmienky pre tranzit Slovákov cez Českú republiku. Každý občan potrebuje na tranzit samostatne na svoje meno nótu veľvyslanectva SR. O tú by mal požiadať aspoň 48 hodín pred plánovanou cestou príslušné veľvyslanectvo SR v krajine, z ktorej plánuje odchod do ČR a potom tranzit na Slovensko, ako vysvetlil tlačový tajomník zastupiteľského úradu SR v ČR Roman Lajčiak.



"V prípade tranzitu osobným motorovým vozidlom žiadateľ k žiadosti o vystavenie nóty zašle nasledovné údaje - meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, dátum a miesto a presný čas vstupu a výstupu do/z ČR, evidenčné číslo vozidla a plánovanú trasu cez územie ČR po hranicu so SR," pripomína Lajčiak pokyny Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR. Údaje je potrebné zaslať samostatne pre každú prepravovanú osobu.



V prípade tranzitu vnútroštátnou autobusovou alebo vlakovou dopravou cez územie ČR z tretieho štátu musí žiadateľ zaslať k žiadosti o vystavenie nóty nasledovné údaje - meno a priezvisko, dátum narodenia a číslo cestovného dokladu, miesto a presný čas vstupu a výstupu do/z ČR, plánovanú trasu vnútroštátnej dopravy ČR po hranicu so SR.



Podmienkou vystavenia nóty je súhlas žiadateľa s podmienkami poskytnutia konzulárnej ochrany. "V prípade, že žiadateľ nestihne požiadať o vystavenie nóty z časových alebo iných dôvodov, odporúčame využiť tranzit inou cestou mimo územia ČR," upozornil tlačový tajomník.