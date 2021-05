TRAGÉDIA: Pri Tunisku sa potopila loď s migrantmi

Tunis 18. máj (TASR) - Viac ako 50 ľudí je nezvestných po tom, ako sa potopila loď s migrantmi smerujúca z Líbye do Európy. Z lode sa podarilo zachrániť približne 30 ľudí, informovala v utorok agentúra AFP.



Hovorca tuniského ministerstva obrany Muhammad Zikrí uviedol, že preživších vyzdvihli z ropnej plošiny, ktorá sa nachádza v blízkosti pobrežia Tuniska.



Líbya je vstupnou bránou migrantov do Európy, práve tu nastupuje množstvo migrantov na provizórne plavidlá, na ktorých sa snaží preplaviť do Európy. Za ostatných pár mesiacov sa v blízkosti tuniského pobrežia potopilo už niekoľko lodí s migrantmi.