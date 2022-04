Pri Tunisku sa prevrátili člny s migrantmi, zahynulo najmenej 17 ľudí

Tunis 24. apríla (TASR) - Tuniské úrady vytiahli z vody telá 17 migrantov po tom, čo sa štyri člny pri pobreží Tuniska prevrátili pri pokuse o preplavenie Stredozemného mora do Európy. V nedeľu to oznámil predstaviteľ súdu Murád Turkí, na ktorého sa odvolala tlačová agentúra AFP.



"Provizórne člny boli v zlom stave" a na plavbu sa vydali v noci z piatka na sobotu z prístavného mesta Sfax (arabsky Safákis), ktoré sa nachádza na tuniskom pobreží Stredozemného mora, uviedol hovorca tamojšieho súdu Turkí.



Medzi obeťami bola žena a "najmenej jedno bábätko", spresnil. Dodal, že sa obáva, že počet obetí zrejme ešte stúpne.



Preživší povedali, že "na každom člne sa nachádzalo 30 až 32 ľudí", informoval Turkí.



Väčšina ľudí, ktorí sa pokúsili o túto tragickú plavbu, boli subsaharskí Afričania vrátane občanov Pobrežia Slonoviny, Mali a Somálska.



Tunisko a susedná Líbya sú hlavnými lokalitami, odkiaľ sa migranti snažia dostať na európske pobrežia, predovšetkým do Talianska. Často využívajú plavidlá, ktoré sú na plavbu ledva spôsobilé.



Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM) uviedla, že v Stredozemnom mori sa v roku 2021 utopilo alebo zmizlo takmer 2000 migrantov, v predchádzajúcom roku ich bolo 1401.



Je to najnebezpečnejšia migračná trasa na svete, ale ľudia dúfajúci v lepší život v Európe ju riskujú čoraz viac.



V sobotu sa pri pobreží severného Libanonu prevrátil preplnený čln s migrantmi a zahynulo najmenej šesť ľudí, vrátane malého dievčatka.



Na člne sa nachádzalo takmer 60 ľudí a libanonské námorné sily dokázali zachrániť 48 z nich, oznámila armáda.



Libanon sužuje bezprecedentná finančná kríza - jeho mena, libanonská libra, stratila vyše 90 percent svojej hodnoty a väčšina obyvateľov žije pod hranicou chudoby.