Pri Tunisku stroskotali člny s migrantmi

Tunis 24. mája (TASR) - Najmenej jeden migrant sa utopil, šesť ďalších je nezvestných a vyše 80 bolo zachránených pri pobreží Tuniska, informovali v nedeľu úrady severoafrickej krajiny. K nešťastiu došlo počas novej vlny nebezpečných pokusov prevádzačov prepraviť migrantov cez Stredozemné more do Európy, ktorá začala uvoľňovať obmedzenia zamerané na zastavenie šírenia nového koronavírusu, uviedla tlačová agentúra AP.



Tuniská pobrežná stráž zachránila 11 migrantov po prijatí núdzového volania z člna, ktorý v sobotu pri prístavnom meste Sfax naplnila voda, uviedol hovorca pobrežnej stráže.



Potápači z tuniských záchranných služieb vytiahli z mora jedno telo, ale kapitán a hlavný prevádzač ušli, dodal hovorca. Šesť ďalších migrantov, ktorí boli na palube člna, je nezvestných. Informácie potvrdil tlačovej agentúre TAP aj guvernér Sfaxu Anís Uslátí.



Pobrežná stráž zachránila takisto 70 ľudí z iného člna, ktorý sa ocitol v zlom počasí pri pobreží ostrovov Kerkenna, dodal guvernér. Súostrovie sa nachádza východne od Tuniska.



Tunisko prekazilo za posledné dva dni desať pokusov prevádzačov dostať migrantov cez Stredozemné more, predovšetkým do neďalekého Talianska, informoval tiež hovorca pobrežnej stráže. Pokusy prevádzačov sa obnovili v období, keď európske krajiny začínajú zmierňovať prísne obmedzenia platné pre pohyb ľudí a pre vstup na svoje územia. Tieto opatrenia mali zastaviť šírenie nového koronavírusu.



Tuniské úrady v rámci tejto svojej operácie proti prevádzačom zadržali 223 ľudí, vrátane 94 migrantov zo subsaharskej Afriky. Tunisko je pre migrantov z rôznych častí Afriky tranzitnou krajinou, z ktorej sa pokúšajú dostať do Európy, kde si chcú vybudovať lepší život.