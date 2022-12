Pri turbulencii počas letu na Havaj utrpelo vážne zranenia 11 ľudí

Honolulu 19. decembra (TASR) – Niekoľko desiatok ľudí utrpelo zranenia, viacerí z nich vážne, keď sa lietadlo smerujúce na Havaj dostalo v nedeľu do silnej turbulencie. Incident sa odohral asi 30 minút pred pristátím v Honolulu, informovala agentúra AP s odvolaním sa na pohotovostné zložky.



Jedenásť ľudí hospitalizovali vo vážnom stave, oznámila zdravotná záchranná služba v Honolulu. K letu spoločnosti Hawaiian Airlines z mesta Phoenix v štáte Arizona ju privolali pred poludním miestneho času. Zdravotníci ošetrili 36 ľudí a 20 z nich prepravili na ďalšie lekárske ošetrenie.



Ľudia na palube lietadla utrpeli podľa oznámenia vážne zranenia hlavy, tržné rany, modriny a stratu vedomia.



Jeden z pasažierov pre spravodajský program Hawaii News Now povedal, že jeho matka si nestihla zapnúť bezpečnostný pás, vyletela nahor a narazila do stropu.



Lietadlo viezlo 278 cestujúcich a desiatich členov posádky. V havajskej metropole pristálo bezpečne, oznámili aerolínie.