Pri Turecku sa potopil ďalší čln s migrantmi, zomreli štyria ľudia

Vďaka nasadeniu vzdušnej i námornej záchrannej misie sa v skorých ranných hodinách neďaleko obce Ayvacik v provincii Canakkale na severozápade Turecka podarilo zachrániť 11 migrantov.

Ankara 26. marca (TASR) - Tri ženy a dojča prišli o život po tom, ako sa pri pobreží Turecka v utorok potopil laminátový čln, v ktorom sa plavili spoločne s ďalšími migrantmi do Grécka. S odvolaním sa na tureckú pobrežnú hliadku o tom informovala agentúra AP.



Vďaka nasadeniu vzdušnej i námornej záchrannej misie sa v skorých ranných hodinách neďaleko obce Ayvacik v provincii Canakkale na severozápade Turecka podarilo zachrániť 11 migrantov.



Súkromná tlačová agentúra DHA uviedla, že spolu 15 migrantov z Afganistanu a Iránu smerovalo na grécky ostrov Lesbos. Podľa citovanej správy pochádzali ženy a dieťa z Afganistanu.



Cieľom migrantov odchádzajúcich v dôsledku chudoby a ozbrojených konfliktov z krajín Blízkeho východu je dostať sa cez Turecko do Grécka, ktoré je členských štátom Európskej únie, a odtiaľ postupne prejsť do niektorej z bohatších krajín Únie.



Dohoda o kontrole toku migrantov, ktorú v roku 2016 uzavreli EÚ a Turecko, síce ich množstvo výrazne zmiernila, napriek tomu sa však mnohí vydávajú na nebezpečnú púť do Únie.