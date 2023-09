Pri ukrajinskej hranici s Rumunskom našli ďalšie úlomky dronu

Bukurešť 9. septembra (TASR) – Rumunskí vojaci našli v sobotu na území krajiny pri hranici s Ukrajinou úlomky dronu podobného tým, aké používa ruská armáda. Oznámilo to ministerstvo obrany v Bukurešti, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Príslušníci námorných síl prehľadávali oblasť dediny Plauru v župe Tulcea na základe informácií o možných úlomkoch dronov, ktoré dostali od miestnych úradov.



V tejto oblasti už tento týždeň našli ďalšie trosky dronu, a to niekoľko kilometrov od sobotňajšieho nálezu.



"Pri pátraní objavili časti dronu podobné tým, aké používa ruská armáda," uviedlo rumunské ministerstvo obrany. Nájdené úlomky podrobia analýze a prehľadávanie oblasti bude pokračovať.



Rumunský prezident Klaus Iohannis informoval, že o novom náleze už telefonicky hovoril s generálnym tajomníkom NATO Jensom Stoltenbergom. Vo vyhlásení odsúdil narušenie rumunského vzdušného priestoru, ktoré označil za ohrozenie občanov v tejto oblasti.



Stoltenberg vo štvrtok uviedol, že nič nenaznačuje, že by Rusko úmyselne útočilo na Rumunsko, ktoré je členom Severoatlantickej aliancie.



Stredajšie odhalenie prvého nálezu možných trosiek dronu prišlo po tom, ako Rumunsko opakovane odmietlo tvrdenia Kyjeva, že ruské drony iránskej výroby v nedeľu v noci spadli a vybuchli na rumunskom území.



Rumunsko v piatok oznámilo, že posilní zabezpečenie vzdušného priestoru a ochranu obyvateľstva v blízkosti Ukrajiny. Rusko v poslednom čase opakovane útočilo na dunajské prístavy a infraštruktúru na ukrajinskej strane hranice.