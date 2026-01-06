Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rusko: Pri dronovom útoku na mesto Tver zahynula jedna osoba

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Podľa gubernátora úlomky z jedného dronu zasiahli obytnú budovu a na mieste vypukol požiar. Úrady už spustili vyšetrovanie.

Autor TASR
Moskva 6. januára (TASR) - Ukrajinský dronový útok v meste Tver severozápadne od Moskvy pripravil a život jednu osobu a dve ďalšie zranil. Na sociálnej sieti Telegram o tom informoval gubernátor Tverskej oblasti Vitalij Korolev. Upozornila na to agentúra AFP, informuje TASR.

Podľa gubernátora úlomky z jedného dronu zasiahli obytnú budovu a na mieste vypukol požiar. Úrady už spustili vyšetrovanie.

Ruská protivzdušná obrany v noci na utorok zostrelila celkovo 129 ukrajinských dronov. Podľa AFP drony zaznamenali až v 20 ruských regiónoch, z toho 29 v Brianskej oblasti a 15 v Belgorodskej oblasti, ktoré hraničia s Ukrajinou.

K útokom došlo iba niekoľko hodín pred zasadnutím lídrov koalície ochotných v Paríži. Spojenci Ukrajiny na ňom budú ďalej diskutovať o mierovom pláne, o ktorom Kyjev hovorí, že je dojednaný na 90 percent.
