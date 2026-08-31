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Pri ukrajinskom raketovom útoku na Belgorod zahynuli dvaja ľudia
Šuvajev na štátom podporovanej platforme MAX uviedol, že muž a 16-ročný tínedžer zahynuli po zásahu komerčného objektu.
Autor TASR
Belgorod 31. augusta (TASR) - Najmenej dvaja ľudia zahynuli a ďalších 16 utrpelo zranenia v nedeľu večer pri ukrajinskom raketovom útoku na ruské mesto Belgorod. Tvrdí to gubernátor Belgorodskej oblasti Alexandr Šuvajev, píše TASR podľa správy agentúry Reuters.
Šuvajev na štátom podporovanej platforme MAX uviedol, že muž a 16-ročný tínedžer zahynuli po zásahu komerčného objektu. Útok podľa neho zároveň spôsobil požiare v siedmich skladoch v meste. Zranených previezli do nemocnice, pričom jeden z nich je vo vážnom stave.
Mesto Belgorod je vzdialené len asi 40 kilometrov od ukrajinských hraníc. Rusko a Ukrajina v poslednom období zintenzívnili vzájomné útoky. Rusko takmer denne podniká raketové a dronové útoky na rôzne časti Ukrajiny. Kyjev čoraz častejšie útočí na ciele hlboko na ruskom území vrátane skladov spoločnosti Wildberries či ropných rafinérií.
Šuvajev na štátom podporovanej platforme MAX uviedol, že muž a 16-ročný tínedžer zahynuli po zásahu komerčného objektu. Útok podľa neho zároveň spôsobil požiare v siedmich skladoch v meste. Zranených previezli do nemocnice, pričom jeden z nich je vo vážnom stave.
Mesto Belgorod je vzdialené len asi 40 kilometrov od ukrajinských hraníc. Rusko a Ukrajina v poslednom období zintenzívnili vzájomné útoky. Rusko takmer denne podniká raketové a dronové útoky na rôzne časti Ukrajiny. Kyjev čoraz častejšie útočí na ciele hlboko na ruskom území vrátane skladov spoločnosti Wildberries či ropných rafinérií.