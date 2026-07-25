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Pri ukrajinskom útoku na Ruskom okupovanú obec vraj zomrelo osem ľudí
Štrnásť ďalších ľudí vrátane troch detí podľa Balického utrpelo poranenia
Autor TASR
Moskva 25. júla (TASR) - Ukrajinský útok na Ruskom okupovanú obec na juhu Ukrajiny si vyžiadal najmenej osem obetí vrátane dvoch detí, uviedol v sobotu Moskvou dosadený gubernátor Záporožskej oblasti Jevgenij Balickij. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Podľa Balického boli v noci zasiahnuté „turistické kempy“ v obci Kyrylivka pri Azovskom mori. „Sú tam mŕtvi: osem ľudí vrátane dvoch detí,“ doplnil.
Štrnásť ďalších ľudí vrátane troch detí podľa Balického utrpelo poranenia. Ukrajinu obvinil z „úmyselného“ útoku na civilistov. Kyrylivka bola ruskými silami obsadená pár dní po začiatku ruskej invázie vo februári 2022.
Podľa Balického boli v noci zasiahnuté „turistické kempy“ v obci Kyrylivka pri Azovskom mori. „Sú tam mŕtvi: osem ľudí vrátane dvoch detí,“ doplnil.
Štrnásť ďalších ľudí vrátane troch detí podľa Balického utrpelo poranenia. Ukrajinu obvinil z „úmyselného“ útoku na civilistov. Kyrylivka bola ruskými silami obsadená pár dní po začiatku ruskej invázie vo februári 2022.