Pri ukrajinskom útoku v Belgorodskej oblasti zahynuli dvaja civilisti

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na pondelok zneškodnilo 31 ukrajinských dronov, najviac práve nad Belgorodskou oblasťou.

Autor TASR
Moskva 2. februára (TASR) - Najmenej dvaja civilisti zahynuli pri ukrajinskom dronovom útoku na ruskú pohraničnú Belgorodskú oblasť, oznámil v pondelok tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.

Nočný útok zasiahol budovu, ktorú zachvátil požiar a čiastočne sa zrútila. „Záchranári vytiahli telá dvoch ľudí,“ napísal Gladkov na sociálnej sieti Telegram. Ukrajinská armáda sa k incidentu v meste Staryj Oskol bezprostredne nevyjadrila.

Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na pondelok zneškodnilo 31 ukrajinských dronov, najviac práve nad Belgorodskou oblasťou.

Rusko opakovane útočí na energetické zariadenia na Ukrajine, čo tisíce ľudí ponecháva v mrazoch bez elektriny a tepla. Ukrajina v reakcii na takmer každodenné bombardovanie počas skoro štyri roky trvajúcej vojny útočí aj na ruskom území a zameriava sa najmä na energetickú infraštruktúru a ropné rafinérie.
