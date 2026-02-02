< sekcia Zahraničie
Pri ukrajinskom útoku v Belgorodskej oblasti zahynuli dvaja civilisti
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na pondelok zneškodnilo 31 ukrajinských dronov, najviac práve nad Belgorodskou oblasťou.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Moskva 2. februára (TASR) - Najmenej dvaja civilisti zahynuli pri ukrajinskom dronovom útoku na ruskú pohraničnú Belgorodskú oblasť, oznámil v pondelok tamojší gubernátor Viačeslav Gladkov. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.
Nočný útok zasiahol budovu, ktorú zachvátil požiar a čiastočne sa zrútila. „Záchranári vytiahli telá dvoch ľudí,“ napísal Gladkov na sociálnej sieti Telegram. Ukrajinská armáda sa k incidentu v meste Staryj Oskol bezprostredne nevyjadrila.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na pondelok zneškodnilo 31 ukrajinských dronov, najviac práve nad Belgorodskou oblasťou.
Rusko opakovane útočí na energetické zariadenia na Ukrajine, čo tisíce ľudí ponecháva v mrazoch bez elektriny a tepla. Ukrajina v reakcii na takmer každodenné bombardovanie počas skoro štyri roky trvajúcej vojny útočí aj na ruskom území a zameriava sa najmä na energetickú infraštruktúru a ropné rafinérie.
Nočný útok zasiahol budovu, ktorú zachvátil požiar a čiastočne sa zrútila. „Záchranári vytiahli telá dvoch ľudí,“ napísal Gladkov na sociálnej sieti Telegram. Ukrajinská armáda sa k incidentu v meste Staryj Oskol bezprostredne nevyjadrila.
Ruské ministerstvo obrany uviedlo, že v noci na pondelok zneškodnilo 31 ukrajinských dronov, najviac práve nad Belgorodskou oblasťou.
Rusko opakovane útočí na energetické zariadenia na Ukrajine, čo tisíce ľudí ponecháva v mrazoch bez elektriny a tepla. Ukrajina v reakcii na takmer každodenné bombardovanie počas skoro štyri roky trvajúcej vojny útočí aj na ruskom území a zameriava sa najmä na energetickú infraštruktúru a ropné rafinérie.