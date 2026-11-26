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Pri ukrajinskom útoku v Záporožskej oblasti zahynulo päť ľudí
O anektovaní Záporožskej oblasti Moskva rozhodla napriek tomu, že ruské sily okupujú iba približne tri štvrtiny tohto ukrajinského regiónu.
Autor TASR
Moskva 26. novembra (TASR) - Najmenej päť ľudí zahynulo pri ukrajinskom dronovom útoku v Ruskom okupovanej časti Záporožskej oblasti. Vo štvrtok to potvrdil Moskvou dosadený gubernátor anektovaného ukrajinského regiónu Jevgenij Balickyj. TASR o tom píše s odvolaním na agentúru AFP.
„V dôsledku útoku nepriateľského bezpilotného lietadla na parkovisko v mestečku Veseloje zahynulo päť ľudí a traja utrpeli zranenia,“ napísal Balickyj na sieti Telegram.
Rusko spustilo celoplošnú inváziu proti Ukrajine vo februári 2022. V rovnaký rok oznámilo anexiu štyroch ukrajinských oblastí vrátane Záporožskej. Urobilo tak po tom, čo v nich usporiadalo referendá, ktoré boli z hľadiska medzinárodného práva ilegálne. O anektovaní Záporožskej oblasti Moskva rozhodla napriek tomu, že ruské sily okupujú iba približne tri štvrtiny tohto ukrajinského regiónu.
„V dôsledku útoku nepriateľského bezpilotného lietadla na parkovisko v mestečku Veseloje zahynulo päť ľudí a traja utrpeli zranenia,“ napísal Balickyj na sieti Telegram.
Rusko spustilo celoplošnú inváziu proti Ukrajine vo februári 2022. V rovnaký rok oznámilo anexiu štyroch ukrajinských oblastí vrátane Záporožskej. Urobilo tak po tom, čo v nich usporiadalo referendá, ktoré boli z hľadiska medzinárodného práva ilegálne. O anektovaní Záporožskej oblasti Moskva rozhodla napriek tomu, že ruské sily okupujú iba približne tri štvrtiny tohto ukrajinského regiónu.