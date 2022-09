Pri úrade premiéra v Tokiu sa pokúsil upáliť muž

Tokio 21. septembra (TASR) - Neďaleko úradu japonského premiéra v Tokiu sa v stredu pokúsil upáliť muž, ktorého následne previezli v bezvedomí do nemocnice. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na správy miestnych médií.



O celej udalosti je zatiaľ dostupných len málo informácií. Muž sa údajne podpálil na protest proti plánovanému štátnemu pohrebu expremiéra Šinzóa Abeho, ktorého zavraždili začiatkom júla.



Podľa rôznych správ tento svoj postoj tlmočil privolaným policajtom, alebo ho vyjadril v podobe zanechaného písomného odkazu.



K udalosti došlo v blízkosti tokijského úradu predsedu japonskej vlády Fumia Kišidu. Jeden z policajtov utrpel zranenia, keď sa pokúšal horiaceho muža uhasiť.



Úrad premiéra aj polícia medializované správy odmietli komentovať.



Šinzó Abe bol vôbec najdlhšie slúžiacim japonským premiérom, a to v rokoch 2006–2007 a 2012–2020; 8. júla tohto roku ho počas predvolebnej kampane zastrelil bývalý vojak.



Štátny pohreb, ktorý by mal stáť zhruba 12 miliónov dolárov z verejných zdrojov, mu vystroja 27. septembra. Očakáva sa účasť desiatok súčasných aj bývalých hláv štátov. Prieskumy verejnej mienky však ukazujú, že proti uskutočneniu štátneho pohrebu je približne polovica Japoncov.