Pri útokoch dronmi v Rusku a na Ukrajine zahynuli dve deti
Šéf ukrajinskej Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža tvrdí, že pri ruskom údere zahynulo jedno dieťa a päť osôb utrpelo zranenia.
Moskva 7. apríla (TASR) - Rusko a Ukrajina v noci na utorok pokračovali vo vzájomných útokoch dronmi. Z ruskej Vladimírskej oblasti hlásil tamojší gubernátor Alexandr Avdejev troch mŕtvych vrátane jedného dieťaťa. Šéf ukrajinskej Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža tvrdí, že pri ruskom údere zahynulo jedno dieťa a päť osôb utrpelo zranenia. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského webu Ukrainska Pravda.
„Nepriateľské drony zaútočili na civilnú infraštruktúru v našom regióne,“ napísal Avdejev na platforme Telegram. Dron podľa neho zasiahol obytný dom, pričom zahynuli dvaja dospelí a ich sedemročný syn. Päťročná dcéra tohto páru utrpela popáleniny a je hospitalizovaná. Požiar, ktorý vypukol po zásahu dronom, sa podarilo uhasiť.
Ruské ministerstvo obrany tvrdí, že jeho sily v noci zostrelili 45 ukrajinských dronov.
Šéf Dnepropetrovskej oblastnej vojenskej správy Oleksandr Hanža na platforme Telegram uviedol, že „nepriateľ zaútočil dronmi na štyri okresy oblasti viac než desaťkrát“. Útok si vyžiadal život 11-ročného chlapca a päť ľudí je hospitalizovaných so stredne ťažkými zraneniami. Pri útokoch podľa neho došlo k poškodeniu domov, vozidiel, administratívnej budovy a infraštruktúry.
K týmto útokom došlo po tom, čo ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v pondelok zopakoval svoj návrh na prímerie predložený Rusku pod podmienkou, že Moskva zastaví všetky útoky na energetickú infraštruktúru. Zelenskyj povedal, že návrh bol Kremľu odovzdaný prostredníctvom Spojených štátov. Zároveň uviedol, že pokračujú rokovania s americkými vyjednávačmi o bezpečnostných zárukách, ktoré označil za kľúčové pri uzavretí trvalého mieru.
Rusko minulý týždeň v stredu odmietlo ukrajinský návrh na veľkonočné prímerie ako „ďalší PR ťah“ ukrajinského prezidenta. Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová uviedla, že Zelenského cieľom je „nahradiť straty, preskupiť sa a pripraviť ukrajinské ozbrojené sily na pokračovanie v boji“.
